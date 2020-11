'Chúng tôi mua bản quyền hồi ký Obama với giá kỷ lục'

Trưởng phòng bản quyền công ty sách First News - Trí Việt cho biết đơn vị này đã bỏ ra một khoản tiền lớn để sở hữu quyền phát hành tiếng Việt hồi ký của ông Oabama.

Tập một cuốn hồi ký của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát hành ngày 17/11 và nhanh chóng trở thành sách ăn khách.

Ông Nguyễn Luận - Trưởng phòng bản quyền công ty First News - cho biết công ty ông cũng chỉ nhận bản thảo vào đúng ngày cuốn sách ra mắt. Sách lại dày trên 700 trang, nên không thể một sớm một chiều có thể ra sách tiếng Việt.

Dự kiến, mất 6-8 tháng tiến hành dịch, hiệu đính, biên tập, in ấn để sách có thể đến tay bạn đọc. Một nhà báo có chuyên môn về lĩnh vực ngoại giao quốc tế sẽ dịch cuốn sách.

Hồi ký A Promised Land tại một hiệu sách ở New York. Ảnh: Jamie McCarthy / Getty Images

Phía First News mua bản quyền tiếng Việt cuốn sách từ năm 2017. Khi đó, First News nhận tin vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama đã ký hợp đồng làm sách với Crown Publishing Group - một đơn vị thuộc nhà xuất bản Penguin Random House.

Sau khi liên hệ với Crown Publishing Group, bày tỏ nguyện vọng xuất bản và chứng minh năng lực, First News giành quyền xuất bản tiếng Việt hai cuốn hồi ký của vợ chồng ông Obama.

Khi hỏi về giá bản quyền, đại diện First News nói: “Đó là con số kỷ lục về bản quyền, nó lớn gấp nhiều lần so với kỷ lục bản quyền trước đây của First News. Tôi chỉ có thể nói đó là một số tiền lớn”.

Đi cùng tiền bản quyền lớn, các đơn vị phát hành hai cuốn hồi ký của vợ chồng ông Obama cũng phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt về bảo mật. Tại hội sách Frankfurt hàng năm, các đơn vị sẽ có một buổi làm việc với Crown Publishing về cách thức phát hành hai cuốn hồi ký, từ quy cách in, điều khoản bảo mật cao tới thông cáo báo chí…

Đơn vị giữ bản quyền tiếng Việt kỳ vọng cuốn sách khi xuất bản sẽ tiếp tục thành công như với cuốn hồi ký Chất Michelle của bà Obama.

Phần một hồi ký của ông Obama đang là cuốn sách ăn khách bậc nhất. Hồi ký A Promised Land bán được gần 890.000 bản ở Bắc Mỹ trong ngày đầu ra mắt. Đến nay, ấn phẩm duy nhất viết bởi một cựu thành viên Nhà Trắng có thể cạnh tranh với A Promised Land là cuốn hồi ký Becoming (Chất Michelle) viết bởi vợ ông - Michelle Obama.