Chứng khoán, vàng sẽ ra sao trong tuần này

Fed chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng trong tuần này. Giới quan sát dự báo cơ quan này vẫn tăng lãi suất, nhưng đây sẽ là đợt tăng cuối cùng của chu kỳ.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - sẽ có cuộc họp chính sách quan trọng vào tuần này. Giới quan sát tin rằng cơ quan này vẫn tiếp tục tăng lãi suất điều hành để hạ nhiệt lạm phát, ngay cả khi rủi ro đối với nền kinh tế đang gia tăng.

FOMC được dự đoán sẽ tăng lãi suất điều hành 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 3/5 (giờ Mỹ). Nếu đúng như dự báo, đây là đợt nâng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp của ngân hàng trung ương Mỹ kể từ tháng 3 năm ngoái.

Các quan chức Fed sẵn sàng đánh đổi tăng trưởng kinh tế và việc làm để bình ổn giá cả. Nhưng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của họ.

Các thị trường sẽ ra sao

Quyết định của Fed trong cuộc họp sắp tới sẽ tác động lên các thị trường như chứng khoán, vàng và dầu. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có thêm 272 điểm (+0,8%), đạt 34.098,16 điểm.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 34,13 điểm (+0,83) và 84,35 điểm (+0.69), lên 4.169,48 điểm và 12.226,58 điểm.

Trên sàn New York, giá mỗi ounce vàng giao ngay đã tăng nhẹ lên 1.990,6 USD . Kim loại quý đang trên đà lấy lại mốc 2.000 USD /ounce sau khi giảm mạnh trong tuần qua.

Giá vàng trồi sụt mạnh trong tuần qua. Ảnh: Trading Economics.

Một số dấu hiệu cho thấy nền kinh tế hàng đầu thế giới đang giảm tốc tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (CPE) cốt lõi của Mỹ chỉ tăng 0,3% trong tháng 3. Đây là thước đo lạm phát yêu thích của Fed, không tính tới giá thực phẩm và nhiên liệu biến động mạnh.

So với một năm trước đó, PCE lõi tăng 4,6%, cao hơn so với dự đoán 4,5% của giới quan sát. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm 0,1 điểm phần trăm so với hồi tháng 2.

Nếu tính cả giá năng lượng và thực phẩm, PCE chỉ tăng 0,1% trong tháng. Tốc độ tăng so với một năm trước đó là 4,2%, giảm mạnh từ mức 5,1% hồi tháng 2.

Trước đó, theo dữ liệu chính thức, trong quý I, GDP của Mỹ chỉ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh từ tốc độ tăng 2,6% của quý IV/2022 và thấp hơn đáng kể dự báo của giới phân tích.

Lãi suất sẽ đạt đỉnh?

Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ được dự đoán sẽ bổ sung 180.000 việc làm trong tháng 4, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp thị trường việc làm nước này giảm tốc tăng trưởng.

Các dữ liệu khác như cơ hội việc làm tháng 3, PMI (chỉ số quản lý thu mua) trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cũng chuẩn bị được công bố.

Các dấu hiệu cho thấy FOMC sẽ tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 5,25% trong cuộc họp tháng 5, bất chấp tình trạng hỗn loạn đang diễn ra bên trong hệ thống ngân hàng, và báo hiệu rằng đây là lần tăng lãi suất cuối cùng của chu kỳ Nhóm chuyên gia của Bloomberg

"Các dấu hiệu cho thấy FOMC sẽ tiếp tục tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 5,25% trong cuộc họp tháng 5, bất chấp tình trạng hỗn loạn đang diễn ra bên trong hệ thống ngân hàng, và báo hiệu rằng đây là lần tăng lãi suất cuối cùng của chu kỳ", nhóm chuyên gia của Bloomberg nhận định.

"Giai đoạn tiếp theo của chu kỳ thắt chặt sẽ là tiếp tục giữ lãi suất điều hành ở mức cao, đồng thời quan sát xem liệu lạm phát có xu hướng hạ nhiệt hay không", nhóm chuyên gia nói thêm.

Tính đến ngày 30/4, theo dữ liệu của công cụ CME FedWatch, các thị trường đang định giá khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 5 là 83,9%, giảm mạnh từ mức 89,1% so với một tuần trước đó.

Trong khi đó, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất theo định giá của thị trường là 16,1%.