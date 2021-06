Chứng khoán tuần tới đi về đâu?

Các công ty chứng khoán có cái nhìn khá tích cực đối với thị trường vào tuần tới. Ngưỡng kháng cự tiếp theo của VN-Index được cho là tại 1.375-1.380 điểm.

Trong tuần giao dịch 31/5-4/6, VN-Index tăng 4,06% lên mức cao kỷ lục 1.374,05 điểm. Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN dự báo trong phiên giao dịch đầu tuần tới, nhóm vốn hóa lớn có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường tăng điểm trong phiên sáng để VN-Index kiểm định ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.375-1.380 điểm và xa hơn là 1.385-1.390 điểm.

Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục có xu hướng gia tăng, thị trường có thể sẽ giằng co và suy yếu nhất định về phía cuối ngày.

Còn về mặt kỹ thuật, Chứng khoán ASEAN cho rằng đồ thị ngày VN-Index cùng các chỉ báo vẫn đang cho tín hiệu tích cực, ủng hộ xu hướng tăng của thị trường trong ngắn hạn.

Ở kịch bản tích cực, VN-Index sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần 1.375-1.380 điểm, vùng kháng cự tiếp theo dự báo ở mức 1.385-1.390 điểm. Với kịch bản tiêu cực, vùng hỗ trợ gần của VN-Index dự báo ở mức 1.365-1.370 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 1.355-1.360 điểm.

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TRÊN SÀN HOSE TRONG TUẦN

Nhãn 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 Khối lượng giao dịch column triệu cổ phiếu 737 629 805 899 943 Giá trị giao dịch column tỷ đồng 25443 21762 26142 29309 31308

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhìn nhận tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số hai sàn HoSE và HNX vẫn duy trì ở mức tích cực. Tất cả chỉ số trên HoSE đều hướng đến các ngưỡng cản ngắn hạn kế tiếp cùng với sức nóng ngày một gia tăng của thị trường.

Dự báo trong phiên giao dịch tới, thị trường vẫn tiếp tục thể hiện những nỗ lực tăng điểm bất chấp sự giằng co có thể diễn ra mạnh hơn. Theo đó, chỉ số VN-Index sẽ hướng dần lên kháng cự kế tiếp quanh mốc 1.385 điểm. Điều này cho thấy thị trường đã ở sâu trong trạng thái bị mua quá mức và cần có những sự củng cố để hạ nhiệt khi mà khối lượng giao dịch không thể gia tăng mãi.

“Chúng tôi cho rằng khi VN-Index tiệm cận vào kháng cự tiếp theo này thì có thể xuất hiện những phiên điều chỉnh. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của xu hướng tăng của VN-Index thời điểm hiện tại nằm ở vùng 1.350 điểm”, Chứng khoán Bản Việt nhận định.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho rằng trong những phiên sắp tới, dù có thể còn chịu nhiều rung lắc do nhu cầu chốt lời, xu hướng chủ đạo của VN-Index là tăng.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ danh mục trong đà tăng trưởng của thị trường, kết hợp mua mới cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh để gia tăng lợi nhuận, quan tâm nhóm dầu khí, chứng khoán.

Thị trường chứng khoán liên tiếp lập đỉnh mới trong tuần qua. Ảnh: Tradingview.

Về trung hạn, các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường cộng hưởng với sự lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm ngành chưa tăng trong thời gian qua sẽ đưa VN-Index lên một nền giá mới. Chứng khoán Ngân hàng Đông Á kỳ vọng VN-Index chinh phục mốc 1.420 điểm.

Đối với thị trường chứng khoán tháng 6, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) đưa ra 2 kịch bản. Kịch bản thứ nhất, VN-Index duy trì đà tăng và hướng về ngưỡng 1.400 điểm.

Dòng tiền từ các quỹ ngoại quay trở lại, đồng thời các nhà đầu tư mới trong nước tiếp tục tham gia vào thị trường. Diễn biến về việc lây nhiễm mới không quá tiêu cực và làn sóng Covid thứ 4 được đẩy lùi.

Kịch bản thứ hai, VN-Index dao động tích lũy trong khu vực 1.270-1.350 điểm nếu diễn biến thị trường thế giới bước vào giai đoạn đi ngang, dịch bệnh trong nước chưa được kiểm soát hoàn toàn và khối ngoại duy trì trạng thái rút ròng vốn.

Hai kịch bản được đánh giá là có xác suất xảy ra tương đương nhau. Với kịch bản VN-Index đạt 1.350 điểm vào cuối tháng 6, dự báo vốn hóa tăng 1,5%.

BSC cũng cho biết P/E (tỷ số giá trị thị trường) cuối tháng 5 ở mức 18,1, giữ nguyên so với tháng trước, cao hơn 10,16% so với P/E bình quân 5 năm (16,43 lần) dù vậy vẫn khá thấp so với khu vực châu Á. P/E VN-Index dự báo tăng lên mức 18,4 trong tháng 6.