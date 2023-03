Chứng khoán toàn cầu lao dốc sau khi Fed tiếp tục tăng lãi suất

Thị trường chứng khoán thế giới phần lớn giảm điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố một đợt tăng lãi suất khác, bất chấp những lo ngại về lĩnh vực ngân hàng.

Theo trang tin CNBC, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch không mấy tích cực sau thông báo tăng lãi suất bất chấp mọi lo lắng về ngành ngân hàng của Fed.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 530,49 điểm - tương đương 1,63% - để đóng cửa ở mức 32.030,11 điểm. Tương tự, chỉ số S&P500 giảm 1,65% xuống còn 3.936,97 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,6% để đóng cửa ở mức 11.669,96 điểm.

Chứng khoán Mỹ và châu Á quay đầu giảm điểm sau thông báo tiếp tục tăng lãi suất của Fed. Ảnh: Shutterstock.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng mở cửa thấp hơn vào sáng 23/3, nối dài đà giảm của chứng khoán phố Wall khi Chủ tịch Fed Jerome Powell bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong phiên sáng 23/3 này, chỉ số S&P/ASX 200 (bao gồm 200 công ty có vốn hóa lớn nhất) của Australia đã giảm khoảng 0,86%.

Còn tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tụt 0,86% và Topix giảm 1,07%, trong đó dẫn đầu là đà giảm của nhóm ngành tài chính - ngân hàng. Cụ thể, Mitsubishi UFJ Financial là chủ thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi giá cổ phiếu ngân hàng này giảm 2,66%. Trong khi đó, giá cổ phiếu của các công ty dịch vụ tài chính khác như Sumitomo Mitsui Financial và Mizuho Financial cũng lần lượt mất 1,78% và 1,96%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đã giảm ngay 0,5% chỉ trong trong 15 phút đầu tiên của phiên giao dịch, còn Kosdaq giảm 0,24%.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, các chỉ số chính dịch chuyển ngược chiều khi chứng khoán Hong Kong mở cửa cao hơn một chút vào sáng 23/3 và bỏ qua đà giảm ở Phố Wall. Cụ thể, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 0,14% (tương đương 28,31 điểm) lên 19.619,74 điểm.

Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải thì giảm 0,31% (10,03 điểm) xuống 3.255,72 điểm.

Cũng trong ngày 23/3, thị trường chứng khoán Trung Quốc nhận tin vui khi gã khổng lồ công nghệ Tencent đã báo cáo doanh thu quý IV/2022 tốt hơn mong đợi nhờ sự tăng trưởng kinh doanh quảng cáo.

Doanh thu mảng quảng cáo qua video ngắn của Tencent trong quý IV/2022 đã tăng tới hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp những khó khăn trong ngành công nghệ nói riêng và nền kinh tế Trung Quốc nói chung. Điều này đã giúp nâng tổng doanh thu của tập đoàn lên mức 144,95 tỷ nhân dân tệ (tương đương 21,2 tỷ USD ) - cao hơn mức dự báo 143,89 tỷ nhân dân tệ của FactSet.