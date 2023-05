Chứng khoán tăng tốt nhất một tháng

VN-Index có phiên tăng hơn 13 điểm đầu tuần nhờ lực kéo mạnh nhất đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và một loạt cổ phiếu tầm trung tăng vọt lên giá trần.

Chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch đầu tuần ngày 8/5 đầy khởi sắc với lực kéo từ nhiều nhóm cổ phiếu, nhất là họ cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí...

Thị trường dù không có nhiều thông tin lớn vẫn thu hút được dòng tiền chảy vào để đẩy nhiều mã tăng mạnh mẽ, thậm chí là mua đuổi lên giá trần với gần 60 mã kết phiên trong sắc tím.

VN-Index có được sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch và kết phiên tại mức cao nhất trong ngày ở 1.053,44 điểm, tương đương tăng 13,13 điểm (+1,26%). Đây là mức tăng điểm tốt nhất của chỉ số đại diện sàn HoSE kể từ đầu ngày 3/4 đến nay.

Phiên giao dịch hôm nay còn ghi nhận sự cố hi hữu khi dữ liệu trực tuyến của HoSE bị chậm gần 5 phút so với thời gian thực. Do đó, các phiên ATO, giờ đóng cửa phiên sáng, ATC, giờ đóng cửa phiên chiều đều bị đẩy lên thêm 5 phút.

Diễn biến VN-Index trong ngày đầu tuần 8/5. Đồ thị: TradingView.

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng chung của thị trường là mã VCB của Vietcombank khi tăng vọt 3,6% lên mức 93.000 đồng. Đà nhảy vọt đến sau khi HĐQT ngân hàng phê duyệt việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 18,1% để tăng vốn điều lệ lên 55.891 tỷ đồng .

Một số cổ phiếu ngân hàng khác hưởng ứng theo như BID của BIDV bứt phá 2,9% đạt 44.750 đồng, STB của Sacombank có thêm 2,8% đạt 25.650 đồng, TCB của Techcombank đi lên 2,4% hay SHB tăng giá 2,3%...

Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác tham gia đẩy chỉ số tăng mạnh còn có VNM của Vinamilk tăng 2,3% lên 70.400 đồng, GVR của Tập đoàn Cao su nhảy vọt 4,5% đạt 16.200 đồng, GAS của PV Gas có thêm 1,3% giá trị.

Một số cổ phiếu vốn hóa trung bình cũng có phiên giao dịch đầy tích cực như PGV của EVN Genco3 tăng trần lên 22.350 đồng, TTF của Gỗ Trường Thành tăng hết biên độ tại 4.660 đồng, LSS của Mía đường Lam Sơn có phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp hay các mã QBS, PTL, HAP, EVG, NHA... cũng đều kết phiên trong sắc tím.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu NVL của Novaland bị bán tháo khi giảm 4,43% về 12.950 đồng, trở thành mã có tác động xấu nhất lên thị trường chung.

Một số cổ phiếu khác có diễn biến xấu trong ngày đầu tuần còn có HVN của Vietnam Airlines giảm 3,5% về 12.250 đồng, AAA của Nhựa An Phát mất 3,7% xuống 10.350 đồng hay ABS của Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận lao dốc 5,6% còn 5.380 đồng...

Sức mua mạnh mẽ còn giúp cho thanh khoản thị trường cải thiện nhanh, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 12.800 đồng. Riêng giao dịch tại sàn HoSE chiếm gần 10.784 tỷ đồng , tăng 16% so với cuối tuần trước.

Theo cơ cấu nhà đầu tư tại HoSE, khối ngoại giao dịch khá cân bằng khi chỉ bán ròng nhẹ hơn 13 tỷ đồng . Khối tự doanh là bên bán ra lớn nhất khi rút hơn 420 tỷ đồng và nhà đầu tư cá nhân là bên mua vào nhiều nhất.