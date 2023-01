Chứng khoán tăng mạnh trong phiên khai xuân

Thị trường trở lại sau Tết với phiên tăng hơn 9 điểm nhờ động lực lớn từ khối ngoại, kéo dài chuỗi 8 phiên đi lên liên tiếp.

Thị trường chứng khoán trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày tiếp tục hưng phấn trong sắc xanh, hàng loạt cổ phiếu bứt phá trong ngày khai xuân Quý Mão đã giúp chỉ số chứng khoán lớn nhất nối dài chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp.

Cụ thể, VN-Index trong ngày 27/1 ngay lập tức có được quán tính tăng điểm nhanh ngay khi mở cửa và chỉ hạ độ cao về cuối ngày. Chỉ số kết phiên còn tăng 9,02 điểm (0,81%) về mức 1.117,1 điểm.

Sắc xanh cũng tiếp tục xuất hiện tại các sàn giao dịch tại Hà Nội. Trong đó bộ chỉ số HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,4%) lên 220,76 điểm. UPCoM-Index tăng 1,37% đạt mức 74,99 điểm.

VN-Index giữ được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch. Đồ thị: TradingView.

Đóng góp tích cực nhất vào xu hướng tăng của chỉ số vẫn đến từ một số cổ phiếu trụ cột của nhóm vốn hóa lớn. Trong đó, tác động mạnh mẽ nhất thuộc về GAS của PV Gas khi tăng giá 3,5% lên 108.200 đồng.

Tiếp theo là VIC của Vingroup cũng bứt phá 3,1% trong phiên khai xuân lên 59.200 đồng và VHM của Vinhomes tăng tốc 2,1% đạt 53.300 đồng. Các cổ phiếu có đóng góp tốt tiếp theo là SAB, MSN, GVR, HPG...

Xét về nhóm ngành, cổ đông nhóm than được được "phát lộc" lớn đầu năm khi sắc tím tràn ngập bảng điện. Các cổ phiếu Than Cọc 6 (TC6), Than Đèo Nai (TDN), Than Miền Bắc (TMB), Than Hà Tu (THT)... đều tăng hết biên độ cho phép.

Nhóm xây dựng hay đầu tư công cũng ghi nhận sự bứt phá trong phiên khai xuân khi sắc tím đã hiện diện tại HBC của Hòa Bình, HTN của Hưng Thịnh Incons hay LCG của Lizen. Ngoài ra còn có HHV của Đèo Cả tăng 6%, HT1 của Xi măng Hà Tiên đi lên 2,6%, các cổ phiếu thép tăng quanh 2%...

Diễn biến xấu trong phiên đầu năm Âm lịch là cổ phiếu BID của BIDV khi lao dốc đến 3% còn 44.550 đồng. CTG của VietinBank mất 2,4% giá trị xuống 30.350 đồng. VNM của Vinamilk giảm 1,6% về 80.000 đồng. HVN của Vietnam Airlines rơi 3,4% xuống 14.250 đồng.

Top cổ phiếu có tác động lớn nhất lên thị trường. Nguồn: FireAnt.

Thị trường phiên khai xuân Quý Mão ghi nhận sắc xanh có phần áp đảo. Toàn sàn có đến 659 mã tăng giá, 170 mã đi ngang và chỉ có 275 mã giảm giá.

Thanh khoản trên thị trường vẫn giữ được nhịp độ với tổng giá trị giao dịch trên các sàn đạt mức 12.608 tỷ đồng . Trong đó, giá trị tại sàn HoSE là 11.102 tỷ đồng , tương đương với các phiên giao dịch cuối năm ngoái.

Dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là động lực hỗ trợ cho thị trường đi lên. Khối ngoại phiên hôm nay giải ngân mạnh 519 tỷ đồng và là phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp. Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài gom mạnh là HPG, VIC, HCM.