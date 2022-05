Chứng khoán sáng 4/5: Giảm sâu rồi hồi phục nhanh

Các cổ phiếu ngành năng lượng thu hút dòng tiền đổ vào trong phiên sáng, dần đầu là GAS tăng 3% và POW tăng trần.

Thị trường sau kỳ nghỉ lễ dài ngày được kỳ vọng sẽ tiếp nối đà tăng từ trước đó, tuy nhiên chỉ số khi mở cửa phiên sáng 4/5 thì ngay lập tức chìm trong sắc đỏ, giảm sâu rồi hồi phục.

VN-Index có thời điểm đã lao dốc hơn 15 điểm về mốc 1.351,5 điểm khi hàng loạt cổ phiếu lớn bị bán mạnh. Tuy nhiên lực cầu cũng nhanh chóng nhập cuộc giúp chỉ số quay lại nhanh chóng.

Tạm dừng phiên sáng VN-VN-Index giảm 5,16 điểm (-0,38%) xuống 1.361,64 điểm. Toàn sàn có 145 mã tăng, 279 mã giảm và 42 mã đứng giá.

Trong khi đó HNX-Index giảm 1,65 điểm (-0,45%) xuống 364,18 điểm, sàn này có có 86 mã tăng và 109 mã giảm. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,18 điểm (-0,17%) xuống 104,13 điểm.

Diễn biến VN-Index sáng ngày 4/5. Đồ thị: TradingView.

Diễn biến xấu của thị trường chủ yếu do tác động tiêu cực của nhóm vốn hóa lớn. Riêng rổ VN30 tạm giảm hơn 13 điểm (-0,92%) với 18/30 mã giảm giá.

Trong đó giảm tiêu cực nhất là TCB của Techcombank rơi 3,2% về 42.600 đồng là mã có tác động xấu nhất lên chỉ số. Tiếp đến là MSN của Masan giảm 1,9% còn 113.800 đồng và VPB của VPBank mất 1,5% xuống 36.150 đồng.

Ở chiều ngược lại cổ phiếu ngành dầu khí là GAS bứt tốc 3% lên 109.200 đồng là mã có tác động tốt nhất lên chỉ số. Bên cạnh đó cổ phiếu ngành năng lượng điện POW của PV Power đang được nhà đầu tư tranh mua giá trần.

Top cổ phiếu có tác động lớn nhất sáng ngày 4/5. Nguồn: VNDirect.

Phần lớn các cổ phiếu đầu cơ bị bán tháo trong ngày thị trường mở cửa trở lại. Họ FLC Group nằm sàn hàng loạt tại các mã FLC, HAI, KLF, AMD trong khi ROS và ART cũng rơi sát giá sàn.

Nhóm cổ phiếu họ Louis như TGG mất 4,6% và BII rơi 3,9%. Nhóm cổ phiếu Apec ghi nhận API rơi 5,6% và IDJ giảm 2,6%. Họ Licogi có L14 lao dốc 5,9%, L12 rớt 5,4%...

Cổ phiếu hàng hóa cơ bản như sắt thép, phân bón cũng bị bán mạnh, trong đó HSG của Hoa Sen đang lộ giá sàn sau thông tin kết quả kinh doanh suy giảm. Các mã phân bón DPM, DCM, BFC rơi 2-5%.

Điểm sáng của thị trường ngoài cổ phiếu ngành năng lượng thì còn đến từ nhóm thủy sản và vận tải biển. Đơn cử VSC của Vinconship tăng trần lên 52.000 đồng, các mã cảng biển khác có mức tăng phổ biến 2-4%.

Cổ phiếu thủy sản cũng tiếp nối đà hồi phục mạnh để tiến lại vùng đỉnh lịch sử khi nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần. Tăng mạnh mẽ nhất là ANV của Navico khi bứt phá 5,2% đạt đỉnh 48.400 đồng, hay các mã VHC, IDI, MPC, CMX cũng tăng quanh 3%.

Tuy nhiên điểm yếu của thị trường vẫn là thanh khoản rơi về mức thấp. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 8.879 tỷ đồng , tương đương với mức trước nghỉ lễ.

Nhiều chuyên gia nhận định nhà đầu tư dường như đang chờ đợi quan sát thêm khi đây là thời điểm thị trường chịu ảnh hưởng bởi câu ngạn ngữ "Sell in May and go away" (Bán cổ phiếu vào tháng 5 và đi chơi), ám chỉ việc thị trường tháng 5 thường trống thông tin và chờ đợi phiên họp sắp tới của Fed.