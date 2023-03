Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp

Cổ phiếu các ngân hàng khu vực tại Mỹ đã đồng loạt tăng trong phiên đầu tuần và giúp kéo chỉ số cả thị trường, nguyên nhân là mối lo về khủng hoảng hệ thống tài chính dần dịu đi.

Theo trang tin CNBC, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/3 - nối tiếp xu hướng của tuần trước - khi nhà đầu tư dần bớt lo lắng về khả năng khủng hoảng ngân hàng sau vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB).

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 194,55 điểm - tương đương 0,6% - để chốt phiên ở 32.432,08 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% đạt 3.977,53 điểm. Riêng chỉ số Nasdaq giảm 0,5% còn 11.768,84 điểm.

Đặc biệt, cổ phiếu các ngân hàng tại Mỹ đã tăng trên diện rộng. Trong phiên giao dịch, có thời điểm chứng chỉ quỹ SPDR S&P Regional Banking ETF tăng tới 3% trước khi chốt phiên với 0,9%. Cổ phiếu ngân hàng First Republic nhảy vọt 11,8% sau khi liên tục bị bán tháo trong tuần trước, còn cổ phiếu PacWest cũng tăng 3,4%.

Thị trường chứng khoán có một phiên tích cực khi nhà đầu tư đã bớt lo lắng về khủng hoảng ngân hàng. Ảnh: CNBC.

“Tâm lý thị trường đang dần cải thiện khi các nhà hoạch định chính sách có nhiều bước đi đúng đắn để giải quyết những thách thức gần đây. Việc mở rộng chương trình cung cấp thanh khoản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phần nào đã giúp xoa dịu nỗi lo rút tiền ồ ạt trước đó”, chiến lược gia trưởng Brian Levitt của Invesco nhận xét.

Được biết, cuối tuần vừa qua đã có một loạt sự kiện giúp cải thiện tâm lý thị trường khi dòng tiền gửi bị rút khỏi những ngân hàng nhỏ để chuyển sang ngân hàng lớn như JPMorgan Chase hay Wells Fargo đã giảm bớt.

Cùng lúc đó, giới chức Mỹ đang cân nhắc mở một chương trình cho vay khẩn cấp dành cho các ngân hàng, qua đó giúp First Republic có thêm thời gian tăng cường thanh khoản. Tuần trước, cổ phiếu ngân hàng này đã “bốc hơi” tới gần 50% do những lo ngại rằng kế hoạch hỗ trợ gửi 30 tỷ USD sẽ không đủ để cải thiện bảng cân đối kế toán.

Trong một diễn biến tích cực khác, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang (FDIC) mới đây đã công bố thương vụ First Citizens BancShares mua lại phần lớn SVB. Theo đó, số tài sản 72 tỷ USD của SVB sẽ về tay First Citizens với giá chiết khấu khoảng 16,5 tỷ USD , nhưng số chứng khoán trị giá 90 tỷ USD cùng một số tài sản khác vẫn do FDIC quản lý.

Tại thị trường châu Âu, cổ phiếu ngân hàng Đức Deutsche Bank cũng tăng 4,7% sau khi bị bán tháo vào tuần trước do những lo sợ tương tự như Credit Suisse.

Ở phía ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ có một phiên ảm đạm do lãi suất tăng phủ bóng lên triển vọng của nhóm công ty tăng trưởng. Tuần trước, Fed có đợt tăng lãi suất thứ 9 liên tiếp trong vòng một năm. Ngay sau đó, Alphabet - công ty mẹ Google - chứng kiến giá cổ phiếu giảm 2,8%, còn cổ phiếu Meta - công ty mẹ Facebook - cũng tụt 1,5%.

Dù gặp nhiều biến động như Fed nâng lãi suất hay lo ngại khủng hoảng ngân hàng, chứng khoán Mỹ vẫn bất chấp tăng điểm trong tuần trước. Thứ sáu tuần này (31/3) sẽ là phiên cuối tháng cũng như cuối quý, và mức tăng của S&P 500 từ đầu quý đến nay đã đạt hơn 3%.