Chứng khoán Mỹ giảm mạnh

Trong bối cảnh các dữ liệu về kinh tế không khả quan, các chỉ số chứng khoán như Dow Jones, S&P 500 đều đã giảm mạnh. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà lao dốc.

S&P 500 ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong hơn một tháng qua. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã mất hơn 600 điểm vào ngày 18/1. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư tiến hành chốt lời một số cổ phiếu tăng mạnh trong tháng 1. Cùng với đó là việc doanh số bán lẻ đáng thất vọng trong tháng 12/2022 tại Mỹ làm dấy lên mối lo ngại về suy thoái kinh tế. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đứng đầu đà lao dốc.

Kết thúc phiên giao dịch 18/1, chỉ số Dow Jones giảm 613,89 điểm, tương đương 1,81%, xuống còn 33.296,96 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,56%, còn 3.928,86 điểm, mức thấp nhất trong vòng một tháng.

Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cũng hạ 1,24%, xuống 10.957,01 điểm, chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp.

“Chúng ta đang ở trong một mùa báo cáo lợi nhuận căng thẳng với nhiều dữ liệu tiêu cực. Thêm vào đó, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 1/2 sắp diễn ra. Tất cả yếu tố trên cho thấy mọi người cần phải thận trọng hơn trong thời gian tới”, ông Yung-Yu Ma, Giám đốc chiến lược của BMO Wealth Management, nhận định.

Cổ phiếu JPMorgan, Bank of America và Wells Fargo giảm khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022. Cổ phiếu các ngân hàng khu vực như Zions và Fifth Third cũng giảm mạnh.

Trong một bối cảnh khác, Microsoft đã công bố kế hoạch sa thải khoảng 10.000 nhân viên. Thông tin trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Sự sụt giảm của cổ phiếu Microsoft đã góp phần vào đà đi xuống của Dow Jones.

Theo dữ liệu doanh số bán lẻ mới nhất của Mỹ, mức giảm 1,1% đã được ghi nhận trong tháng 12/2022, cao hơn 0,1% so với dự báo. Con số này cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang cắt giảm chi tiêu. Ngoài ra, các cửa hàng bách hoá cũng báo cáo mức sụt giảm 6,6% và doanh số bán hàng trực tuyến giảm 1,1%.

Nhà đầu tư cũng cân nhắc về số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) mới nhất, chỉ số này đo lường chi phí đầu vào của các doanh nghiệp. PPI tháng 12 của Mỹ giảm 0,5%, cao hơn so với mức dự báo 0,1% từ các chuyên gia kinh tế.