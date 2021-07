Chứng khoán lao dốc, mất hơn 60 điểm

Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm 5-7%, thậm chí một số cổ phiếu giảm kịch sàn như VIB, LPB hay CTG. Trong VN30, chỉ KDH vẫn giữ được sắc xanh.

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục ảm đạm bởi tâm lý bi quan của nhà đầu tư. Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các chỉ số đồng loạt giảm sâu.

Cổ phiếu MWG giảm sâu trong phiên sáng

Đến 9h45, chỉ số VN-Index mất hơn 36 điểm (2,7%) xuống mốc 1.263 điểm với thanh khoản đạt 4.400 tỷ đồng . HNX-Index giảm hơn 8 điểm (2,7%) xuống 299 điểm với thanh khoản hơn 600 tỷ đồng . UPCoM-Index giảm gần 2 điểm xuống 84 điểm.

Hầu hết cổ phiếu lớn đều giảm sâu. Đáng chú ý như MWG của Đầu tư Thế Giới Di Động giảm 6,5% về 157.000 đồng/cổ phiếu sau thông tin Bách Hóa Xanh nâng giá bán các mặt hàng thực phẩm, nhiều điểm bán bị lập biên bản. Ngược lại cổ phiếu MSN của Masan Group (chủ sở hữu hệ thống VinMart/Vinmart+) lại tăng hơn 2% lên 123.000 đồng/cổ phiếu.

VN-Index lao dốc ngày 19/7. Đồ thị: TradingView.

Thị trường càng về cuối phiên càng diễn biến tiêu cực. Chỉ số VN-Index tạm dừng phiên sáng giảm hơn 41 điểm (3,2%) xuống dưới 1.258 điểm. Thanh khoản toàn sàn HoSE vẫn ghi nhận ở mức thấp 10.700 tỷ đồng . Toàn sàn có 322 mã giảm giá (8 mã giảm sàn), chiếm áp đảo so với con số 57 mã tăng giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giảm sâu khi chỉ số VN30 mất hơn 48 điểm trong phiên sáng, các cổ phiếu đóng góp tiêu cực nhất cho chỉ số là VCB, VIC, VHM, HPG và TCB. Ngược lại MSN tăng giá 0,7% là cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất.

Một số nhóm cổ phiếu khác có diễn biến khả quan trong phiên sáng phải kể đến nhóm y tế như DNM, YTC, PBC, DDN, CDP, DBT được kéo trần. Nhiều cổ phiếu bất động sản tầm trung như HDC, NLG, KDH, HDG... vẫn giữ được sắc xanh bất chấp thị trường chung lao dốc.

Cổ phiếu ngân hàng giảm vào phiên chiều

Đà giảm vẫn tiếp tục lan rộng trong phiên chiều khi các chỉ số và nhóm cổ phiếu lao dốc. Nhiều cổ phiếu ngân hàng đang giảm 5-7%, thậm chí một số cổ phiếu giảm kịch sàn như VIB, LPB hay CTG. Cổ phiếu dẫn dắt thị trường như MSN cũng bắt đầu chuyển sang sắc đỏ, hiện chỉ còn KDH giữ được sắc xanh trong nhóm VN30.

Tại lúc 13h45, VN-Index giảm hơn 58 điểm (4,4%) xuống 1.241 điểm do nhóm VN30 giảm sâu. HNX-Index tương tự giảm 13 điểm (4,2%) xuống 295 điểm. UPCoM-Index giảm gần 3 điểm (3,4%) xuống chỉ còn 83 điểm.

Chỉ số đại diện sàn HoSE tiếp tục giảm sâu hơn 60 điểm trước khi diễn ra phiên ATC, hàng loạt cổ phiếu lớn bị bán tháo và giảm sàn. VN-Index kết phiên thu hẹp đà giảm khi còn mất 56 điểm (4,3%) xuống gần 1.244 điểm.

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh phiên 19/7. Ảnh: SSI.

Trong đó nhóm VN30 cũng giảm sâu khi mất gần 64 điểm, chỉ duy nhất KDH còn giữ được sắc xanh Toàn sàn HoSE có 346 mã giảm giá (10 mã giảm sàn) trong khi số mã tăng chỉ có 50 mã. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức giảm sâu, thậm chí giảm sàn như TPB, LPB, VIB, VPB… nhóm này cũng góp 5/10 mã có tác động tiêu cực nhất lên chỉ số.

Tuy nhiên thị trường hôm nay cũng có những điểm sáng ở nhóm cổ phiếu y tế như DNM, DBT, DNM, VMD, YTC… đều tăng trần, nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản cũng giữ được sắc xanh.

Đối với cổ phiếu bán lẻ, MWG giảm gần hết biên độ về 156.500 đồng/cổ phiếu và MSN cũng không thể giữ được sắc xanh khi mất 0,9% giá trị hôm nay. Chỉ số HNX-Index cũng giảm mạnh 16 điểm (-5,1%) xuống 292 điểm. Toàn sàn có 41 mã tăng, 186 mã giảm và 142 mã đứng giá. Ngoài ra UPCoM-Index giảm 2,8 điểm (-3,3%) xuống gần 83 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường được cải thiện đáng kể lên so với cuối tuần trước nhưng vẫn ở mức thấp so với tháng 6. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 25.800 tỷ đồng , trong đó giao dịch khớp lệnh chiếm 23.200 tỷ đồng , tăng 41% so với phiên thứ 6 tuần trước.

Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị khớp lệnh cao gấp rưỡi lên 20.000 tỷ đồng . Khối ngoại cũng quay đầu bán ròng hơn 100 tỷ đồng trên HoSE.

Chứng khoán Agiseco đánh giá đợt dịch bùng phát ở nhiều trung tâm kinh tế sẽ ảnh hưởng xấu lên tâm lý thị trường trong ngắn hạn và sự tăng trưởng kinh tế trong quý III. Theo đó trong tuần tới, VN-Index có thể chịu áp lực giảm điểm và kiểm định lại mốc hỗ trợ 1.250 điểm. Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận thấy thanh khoản của những phiên tăng điểm là cực kỳ thấp so với những phiên giảm điểm cho thấy lực cầu trên thị trường đang lép vế hoàn toàn so với áp lực cung. Do vậy, CSI tin rằng những phiên hồi phục cuối tuần trước chỉ mang tính chất kỹ thuật, VN-Index sẽ tiếp vận động theo xu hướng giảm trong tuần tới để hướng về ngưỡng hỗ trợ 1.200-1.210 điểm. Nhà đầu tư cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu ở những nhịp hồi phục, hạn chế bắt đáy khi thị trường chưa có dấu hiệu đáng tin cậy.