Chứng khoán lại giảm sâu

Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch ảm đạm khi chỉ số VN-Index có lúc giảm 20 điểm. Nhóm cổ phiếu bluechip bị bán mạnh nhất khi VN30 mất hơn 30 điểm.

Mở cửa phiên chiều, đà giảm tiếp tục bị nới rộng thêm khi áp lực bán tăng vọt, VN-Index có lúc mất gần 32 điểm. Dù vậy lực cầu giá thấp nhập cuộc giúp các chỉ số phần nào hồi phục trở lại. VN-Index kết phiên giảm gần 18 điểm (1,36%) còn gần 1.280 điểm. Toàn sàn HoSE có 234 mã giảm giá (9 mã giảm sàn), cao hơn so với con số 138 mã tăng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục diễn biến xấu khi chỉ số VN30 giảm hơn 30 điểm, nhóm ngân hàng TCB, VPB, VCB là những mã ảnh hưởng tiêu cực nhất lên chỉ số. Ngược lại sắc xanh của nhóm hàng tiêu dùng SAB, VNM và MSN là những động lực tăng điểm lớn nhất phiên hôm nay.

Như vậy VN-Index đã mất 140 điểm kể từ khi vận hành hệ thống kỹ thuật mới trên HoSE (so với mức đỉnh 1.420 điểm ngày 2/7). Giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi 525.855 tỷ đồng (gần 23 tỷ USD ). Sàn HNX bất ngờ kết phiên trong sắc xanh khi tăng 0,05% lên 297 điểm. Sàn UPCoM ghi nhận mức giảm 0,94% xuống gần 85 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch đạt mức 22.270 tỷ đồng , trong đó tính riêng giá trị giao dịch trên sàn HoSE là hơn 19.300 tỷ đồng , tăng 21% so với phiên hôm qua nhưng thấp hơn nhiều so với các phiên quanh 25.000- 31.000 tỷ đồng trước đó.

Sau khi bán ròng hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài lại quay đầu mua ròng khoảng hơn 326 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó tập trung mua mạnh các mã HPG, VHM, HPG và SSI.



Thị trường chứng khoán hồi phục khi mở cửa phiên sáng ngày 14/7 nhưng đà tăng không duy trì lâu. Áp lực bán dâng cao khiến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm trở lại và VN-Index cũng đảo chiều mất điểm mạnh.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm gần 21 điểm (-1,6%) xuống 1.277 điểm. Có 232 mã tăng điểm trong khi 116 mã giảm. Chỉ số tại HNX giảm nhẹ 0,48% xuống 295 điểm với số mã tăng áp đảo 198 mã, gấp gần 3 lần số mã giảm. Thị trường UPCoM cũng giảm 1,14% xuống 84 điểm.

Loạt bluechip điều chỉnh sâu khi kéo VN30-Index giảm hơn 30 điểm. Rổ cổ phiếu này ghi nhận 24 mã giảm, áp đảo so với 5 mã tăng và 1 mã đứng giá tham chiếu. Cổ phiếu nhóm Vingroup cũng đánh mất vị thế dẫn dắt khi lực bán gia tăng.

Một số cổ phiếu nổi bật khác như HVN của Vietnam Airlines tạm tăng 0,6% lên 25.700 đồng. Sáng nay tổng công ty này họp cổ đông thường niên để thông qua phương án phát hành 800 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 56,4% với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Vietnam Airlines cũng nghiên cứu lập hãng hàng không hàng hóa ngay sau dịch bệnh, xem xét tăng vốn tiếp và phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Diễn biến VN-Index phiên sáng 14/7. Đồ thị: TradingView.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tiếp tục điều chỉnh mạnh sau thông tin giảm lãi suất cho vay. Sáng nay VCB, TCB, VPB là 3 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số VN-Index. Ngược lại VNM, VCG và SAB là những cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất.

Thanh khoản thị trường tiếp tục mất hút khi chỉ đạt 11.800 tỷ đồng với gần 400 triệu cổ phiếu được giao dịch. Trong đó giá trị giao dịch tại HoSE đạt gần 10.400 tỷ đồng , tăng 20% so với phiên hôm qua nhưng thấp hơn mức bình quân hơn 15.000 tỷ đồng các phiên sáng trước đó.

Thanh khoản thấp trong bối cảnh các chỉ số đều đã điều chỉnh sâu cho thấy lực cầu lớn vẫn chưa sẵn sàng gia nhập.