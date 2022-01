Chứng khoán 'đỏ lửa', các đại gia công nghệ mất 85 tỷ USD

Lo ngại về việc FED nâng lãi suất khiến các thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Tài sản của Elon Musk bay hơi gần 27 tỷ USD, trong khi Jeff Bezos mất hơn 24 tỷ USD.

Các thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ do lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất do áp lực lạm phát gia tăng. Chỉ số Nasdaq Composite lao dốc 8% chỉ trong vỏn vẹn một tuần. So với hồi đầu năm, chỉ số này đã sụt giảm 13%.

Chỉ trong vài tuần đầu tiên của năm 2022, giá trị tài sản ròng của 5 đại gia công nghệ hàng đầu đã "bay hơi" 85 tỷ USD . Nguyên nhân là đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán hồi tuần trước.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Elon Musk - tỷ phú giàu nhất thế giới - sụt giảm 27 tỷ còn 243 tỷ USD . So với tháng 11/2021, CEO hãng xe điện Tesla đã mất 100 tỷ USD . Vào thời điểm đó, tài sản của Musk đạt kỷ lục 335 tỷ USD .

Tài sản của Elon Musk sụt giảm còn 243 tỷ USD sau đợt bán tháo dữ dội. Ảnh: Reuters.

Hàng tỷ USD "bốc hơi"

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tài sản của Jeff Bezos - đồng sáng lập Amazon, tỷ phú giàu thứ hai thế giới - đã bay hơi khoảng 25 tỷ USD .

Bill Gates - đồng sáng lập Microsoft - chứng kiến tài sản bay hơi 9,5 tỷ USD kể từ hôm 1/1/2022, còn tài sản của nhà sáng lập Google Larry Page sụt giảm 12 tỷ USD .

CEO Facebook Mark Zuckerberg của Facebook cũng chứng kiến khối tài sản giảm khoảng 12 tỷ USD trong năm nay.

Tài sản của 5 tỷ phú công nghệ hàng đầu bốc hơi sau khi giá của các cổ phiếu công nghệ lao dốc. Hồi tuần trước, chỉ số Nasdaq Composite đã giảm khoảng 8% do tác động của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là lạm phát tăng cao và lãi suất gia tăng. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số này lao dốc khoảng 13%.

Thứ hạng Tỷ phú Tổng giá trị tài sản ròng Mức giảm kể từ đầu năm 1 Elon Musk 243 tỷ USD 26,9 tỷ USD 2 Jeff Bezos 168 tỷ USD 24,7 tỷ USD 3 Bernard Arnault 167 tỷ USD 10,5 tỷ USD 4 Bill Gates 129 tỷ USD 9,47 tỷ USD 5 Page Larry 117 tỷ USD 11,9 tỷ USD 6 Mark Zuckerberg 113 tỷ USD 12,1 tỷ USD

Theo Bloomberg, người duy nhất nằm trong nhóm 5 tỷ phú giàu nhất không chứng kiến tài sản sụt giảm trong tuần trước là Bernard Arnault - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, tài sản của ông vẫn giảm 10,5 tỷ USD do giá cổ phiếu của LVMH lao dốc 5%.

“Phố Wall đã không còn tranh luận về việc nên chuyển từ cổ phiếu công nghệ sang cổ phiếu chu kỳ (những cổ phiếu biến động theo xu hướng của nền kinh tế nói chung). Thay vào đó, thị trường ồ ạt bán tháo tất cả”, chuyên gia tài chính Edward Moya tại hãng tư vấn Oanda (có trụ sở ở London) bình luận với Zing. “Chứng khoán Mỹ đã trải qua một ‘chuyến tàu lượn siêu tốc’ kinh hoàng”, vị chuyên gia bình luận.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá cổ phiếu Netflix bay hơi 22% sau khi công bố dự báo về mức sụt giảm lượng khách hàng đăng ký dịch vụ.

Rủi ro sai lầm chính sách

Theo ông Moya, các nhà đầu tư Phố Wall có 2 nỗi lo lắng lớn. “Thứ nhất, áp lực lạm phát dường như không sớm biến mất và có thể FED sẽ trở nên quá mạnh tay trong việc thắt chặt các chính sách tiền tệ”, ông Moya nhận định.

Một nỗi lo ngại khác là kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dường như đã quá cao và kích hoạt đà bán tháo. “Rủi ro địa chính trị cũng đang ‘đổ thêm dầu’ vào áp lực bán”, ông Moya nhận định.

Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 của Mỹ đã tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982. Lạm phát tăng cao làm gia tăng chi phí hộ gia đình, ăn mòn tiền lương, gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và FED.

Cần chuẩn bị cho nguy cơ FED đưa ra một chính sách sai lầm Bà Kristina Hooper, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của Invesco

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, thước đo lạm phát lõi - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - cũng tăng 5,5% trong tháng 12, đánh dấu mức kỷ lục trong vòng nhiều thập kỷ.

Giới quan sát tin rằng FED sẽ nâng lãi suất nhiều lần trong năm 2022. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo FED có thể nâng lãi suất 4 lần, vào tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 và bắt đầu cắt giảm quy mô bảng cân đối kế toán kể từ tháng 7.

Một số nhà kinh tế cho rằng FED đã hành động quá muộn để ngăn chặn lạm phát. Điều đó có thể buộc cơ quan này phải đưa ra những động thái quyết liệt hơn trong thời gian tới và gây tổn hại tới nền kinh tế.

Giới quan sát cũng bắt đầu lo ngại rằng FED có thể chọn sai thời điểm thắt chặt chính sách. Điều đó khiến cơ quan này tập trung vào giải quyết vấn đề ổn định giá cả thay vì thúc đẩy thị trường việc làm. "Cần chuẩn bị cho nguy cơ FED đưa ra một chính sách sai lầm", bà Kristina Hooper - Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của Invesco - cảnh báo.