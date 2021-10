Chứng khoán Bản Việt lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của VCSC tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 1.267 tỷ đồng và vượt kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu thuần tăng mạnh 228% đạt 922 tỷ đồng . Lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 399 tỷ đồng , tăng 245% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp lý giải kết quả này xuất phát từ việc thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, giá trị giao dịch trên thị trường tăng 286% so với cùng kỳ, doanh thu môi giới và cho vay ký quỹ cũng tăng mạnh. Một số giao dịch trong hoạt động tư vấn đã được hoàn thành và ghi nhận trong kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, VCSC còn thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu các tài sản tài chính tăng 502% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng môi giới ghi nhận mức tăng 172% đạt 229 tỷ đồng và lợi nhuận mảng này tăng 200% lên 71 tỷ đồng .

Hoạt động giao dịch từ khối khách hàng trong nước duy trì ở mức cao giúp hỗ trợ doanh thu môi giới cá nhân tăng 200%. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được cải thiện giúp doanh môi giới tổ chức tăng 142%. Công ty đứng thứ 5 về thị phần môi giới trên sàn HoSE.

Mảng ngân hàng đầu tư (IB) ghi nhận doanh thu 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 44 tỷ đồng (so với mức lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng trong quý III/2020 và lỗ trước thuế 5 tỷ đồng trong quý II/2021).

Mảng tự doanh ghi nhận doanh thu 433 tỷ đồng , tăng mạnh 368% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 251 tỷ đồng , tăng 529% khi công ty chốt lời tại các cổ phiếu như TCB, VPB, và DGC.

Mảng cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu 158 tỷ đồng trong quý, tăng mạnh 166% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng , tăng trưởng 67%. Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC đạt 6.449 tỷ đồng , tăng 16% so với cuối quý 2/2021 và tăng 66% so với đầu năm.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA VCSC

Nhãn Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 9T/2021 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 239 338 655 823 693 769 1031

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng , tăng 141% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 146% lên 1.031 tỷ đồng và là lần đầu tiên vượt con số 1.000 tỷ đồng .

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.050 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.250 tỷ đồng . Kết quả 9 tháng, công ty đã có lợi nhuận trước thuế 1.267 tỷ đồng và vượt kế hoạch năm.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng đầu năm đạt 3.100 đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ năm 2020.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,5% cho 9 tháng đầu năm (là 31,1% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu).

Công ty cho biết theo đuổi chiến lược tối đa hóa lợi nhuận thay vì chạy đua thị phần môi giới trong nước nên duy trì mức sinh lời vượt trội so với ngành. Công ty cũng không huy động vốn mới trong năm nay, do đó chỉ số EPS cũng tăng trưởng cao.

Tổng vốn chủ sở hữu tại cuối quý III đạt 6.338 tỷ đồng , tăng 20% so với cuối quý II và tăng 40% so với thời điểm đầu năm.