Bên cạnh những thí sinh tài năng và cá tính, buổi thi chung kết còn gây chú ý với sự có mặt của Phó đại sứ New Zealand tại Việt Nam, ông Joseph Mayhew.

Chung kết cuộc thi tiếng Anh “New Zealand - Open to the New” diễn ra tối 5/12 tại trường THPT Kim Liên, Hà Nội, với sự tranh tài của 14 thí sinh xuất sắc.

Góp mặt trong cuộc thi, ngoài các vị khách đến từ Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, đại diện các trường đại học và trung học danh tiếng của New Zealand tại Việt Nam và các thầy cô là cựu sinh viên, nghiên cứu sinh tại New Zealand cũng có mặt.

Ông Joseph Mayhew - Phó đại sứ New Zealand tại Việt Nam - cổ vũ các thí sinh.

Nói về tầm quan trọng của hợp tác giáo dục New Zealand và Việt Nam, ông Joseph Mayhew - Phó đại sứ New Zealand tại Việt Nam - chia sẻ: “Giáo dục là một trong những lĩnh vực trụ cột duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand. Đầu năm nay, Thủ tướng của New Zealand và Việt Nam đã có cuộc gặp mặt và cùng thống nhất rằng giáo dục là lĩnh vực thúc đẩy mối quan hệ mang tính chiến lược giữa hai nước”.

Ông cho biết trong năm 2020, ngay trước khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng, hơn 2.000 du học sinh Việt Nam học tập tại New Zealand. Ông hy vọng con số này tiếp tục tăng lên ngay khi việc đi lại giữa các quốc gia được an toàn trở lại.

Trong đêm chung kết, thành phần ban giám khảo gồm: Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Cố vấn Truyền thông và Quan hệ công chúng, Đại Sứ quán New Zealand; bà Nguyễn Lam Giang - Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Waikato; ông James Benjamin Isaac Jacobs - Giám đốc Học thuật SMEPace Việt Nam; bà Trịnh Thị Thúy Liên - Nghiên cứu sinh tiến sĩ, khoa Giáo dục và Giáo dục sau Đại học, Đại học Otago.

Trong suốt cuộc thi, các vấn đề liên quan giáo dục New Zealand đã được các thí sinh đưa ra thảo luận và tranh biện. Các ngành học mơ ước trong thời đại 4.0 giúp bạn trở thành công dân toàn cầu cũng được các thí sinh nêu lên.

Các thí sinh đã vận dụng kiến thức và tài năng của mình để đưa ra những quan điểm, lập luận sắc sảo và thuyết phục. Những màn tranh biện nảy lửa với những góc nhìn đa chiều và lập luận sắc bén đã làm nóng hội trường, đôi lúc làm khán giả rộn lên với những quan điểm thú vị, hài hước.

Thí sinh tự tin thể hiện khả năng tranh biện.

Đại diện ban giám khảo - bà Nguyễn Lam Giang, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Đại học Waikato - cho hay: “Chúng tôi đánh giá cao tư duy, năng lực và khả năng phản biện mà thí sinh mang đến cuộc thi hôm nay. 'New Zealand - Open to the New' là cơ hội để học sinh Việt Nam được chia sẻ những kỳ vọng của các em về New Zealand, cũng như kế hoạch phát triển tương lai thông qua hiểu biết và trải nghiệm về giáo dục tại đất nước này”.

Trải qua các phần thi gay cấn và quyết liệt, thí sinh Trần Quốc Dũng - học sinh trường The International School of Vietnam - đã giành được giải nhất.

Giải nhì thuộc về bạn Deville Mai Linh, đến từ trường Lycée Français Alexandre Yersin, Hà Nội.

Hai giải ba lần lượt thuộc về Nghiêm Thái Sơn, cựu học sinh trường Avondale College, New Zealand và Nguyễn Mai Phương, học sinh trường Lycée Français Alexandre Yersin.

Trần Quốc Dũng giành giải nhất cuộc thi.

Bạn Trần Quốc Dũng, quán quân của cuộc thi, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và tự hào khi đoạt giải, không chỉ có em mà tất cả thí sinh đã chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc thi này. Cuộc thi đã giúp em tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục New Zealand, đồng thời tăng cường kỹ năng phản biện. Em mong mình có cơ hội học tập ở New Zealand trong tương lai”.