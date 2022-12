Chung kết cuộc thi hiphop HipFest by FPT Play

Với hai hạng mục thi đấu chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, các vũ công của HipFest by FPT Play được thỏa sức sáng tạo và lan tỏa nhiều thông điệp ý nghĩa.

Diễn ra ngày 10-11/12 tại Nhà Văn hoá Thanh Niên TP.HCM, vòng chung kết HipFest by FPT Play với chủ đề “Peace or Love” hứa hẹn mang đến nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn, kịch tính, cùng sự tham gia của các vũ công hàng đầu Việt Nam lẫn quốc tế.

Toàn bộ diễn biến vòng đấu được FPT Play truyền hình trực tiếp trên các nền tảng do đơn vị phát triển, mang đến cho khán giả và người hâm mộ những màn trình diễn hiphop sống động, chân thực và sắc nét của thí sinh HipFest by FPT Play.

Bà Trần Thu Trang - Phó tổng giám đốc FPT Play - chia sẻ HipFest by FPT Play là một trong những chương trình khẳng định nỗ lực của FPT Play trong việc đồng hành cùng bạn trẻ để mang đến những chương trình giải trí bổ ích, lành mạnh, chất lượng cả hình ảnh lẫn nội dung.

HipFest by FPT Play mang đến những phần thi đấu hiphop gay cấn, ấn tượng.

Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay quốc tịch, tham gia HipFest by FPT Play, các nghệ sĩ, nhóm nhảy có cơ hội gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức trong khuôn khổ lễ hội hiphop quy mô quốc tế.

Ở mỗi nội dung thi đấu, các vũ công, nhóm nhảy tham gia tranh tài ở 4 hạng mục: Breaking 4 vs 4, Breaking 1 vs 1, All style battle 1 vs 1 và Showcase crew. Với tiêu chí “Talent is the first - Tài năng là đầu tiên”, HipFest by FPT Play tôn vinh những bạn trẻ tài năng, là sân chơi dành cho những người yêu thích và đam mê hiphop.

Vòng tuyển chọn trực tuyến dành cho các nhóm vũ công chuyên nghiệp được tổ chức tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Australia, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil… Vòng đấu thu hút gần 300 đội tranh tài và chọn được 16 nhóm xuất sắc.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng triển khai vòng tuyển chọn trực tiếp tại 4 quốc gia gồm Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Trong hơn 500 vũ công tham gia, cuộc thi tuyển chọn 8 nhóm tài năng để bước vào vòng chung kết.

HipFest by FPT Play thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ tài năng.

Tại Việt Nam, vòng thi đấu HipFest UNI thu hút đông đảo nhóm nhảy sinh viên, học sinh đến từ 22 trường THPT và đại học tại TP.HCM cũng như địa phương lân cận.

Khán giả yêu thích hiphop và các bộ môn nghệ thuật đường phố có thể theo dõi chương trình trên ứng dụng FPT Play (dành cho smart TV, smartphone, PC/laptop và FPT Play Box) hoặc website fptplay.vn . Độc giả tham khảo cuộc thi tại hipfestvn.com.