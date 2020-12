Chung Hân Đồng và những sao nữ thành công tại thị trường Trung Quốc

Thời gian sau, sức hút của Viên Vịnh Nghi giảm dần. Đến năm 2015, ngôi sao 39 tuổi bắt đầu gây chú ý trở lại khi tham gia show thực tế With You All the Way cùng ông xã Trương Trí Lâm. Đôi diễn viên nổi tiếng tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia Viva La Romance 2. Ở tuổi U50, Viên Vịnh Nghi chứng minh vị thế ngôi sao tài năng khi chuẩn bị đóng chính trong Pride and Price (2021).