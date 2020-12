Chung Hân Đồng từ chối đứng chung sân khấu với Trương Bá Chi

Nghe tin Trương Bá Chi cũng tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, Chung Hân Đồng đã từ chối lời mời vì không muốn bị gợi lại scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy.

Ngày 24/12, Sina đưa tin ê-kíp show giải trí âm nhạc dành cho minh tinh là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 mời nhiều nghệ sĩ Hong Kong tham gia chương trình như Dung Tổ Nhi, Trương Bá Chi, Vương Phi, Chung Hân Đồng. Điều này nếu xảy ra sẽ tạo nên nhiều cuộc hội ngộ đầy duyên nợ trên sân khấu.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc tiết lộ Chung Hân Đồng đã thay đổi quyết định trong quá trình thương lượng sau khi có thông tin Trương Bá Chi cũng góp mặt. Vì không muốn chung sân khấu với đàn chị nên thành viên của nhóm Twins đã từ chối show.

Chung Hân Đồng từ chối tham gia show vì không muốn đụng mặt Trương Bá Chi.

Theo Sina, lãnh đạo đài truyền hình Hồ Nam rất coi trọng Chung Hân Đồng và nhiều lần thuyết phục cô suy nghĩ lại. Thế nhưng, nữ ca sĩ vẫn kiên quyết từ chối.

Cánh báo giới cho rằng nguyên nhân người đẹp 39 tuổi né đàn chị là vì scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy. Năm đó, cả hai đều từng có quan hệ tình ái với tài tử Vô gian đạo và trở thành nạn nhân trong vụ phát tán ảnh nhạy cảm sau đó, khiến hình ảnh lao dốc không phanh, sự nghiệp lao đao.

Nhiều năm qua, hai nữ diễn viên khó khăn lắm mới lấy lại được thiện cảm từ công chúng. Vì vậy, Chung Hân Đồng lo ngại việc đứng cùng sân khấu Trương Bá Chi sẽ khơi lại bê bối chấn động thời quá khứ.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trương Bá Chi cũng từ chối tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 sau khi biết tin Vương Phi cũng góp mặt. Mối quan hệ nhọc nhằn giữa cô, "Thiên hậu làng nhạc" và Tạ Đình Phong khiến các bên tránh chạm mặt nhau để không gây ra thị phi.

Scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy là vết nhơ muốn quên nhất trong đời của Chung Hân Đồng.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Sau đổ vỡ hôn nhân với Lại Hoằng Quốc, mới đây, người đẹp tuyên bố không còn muốn kết hôn và sinh con.