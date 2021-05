Chung Hân Đồng không trả lại quà khi bạn trai cũ đòi

Chung Hân Đồng đưa ra quan điểm khác biệt trong cách xử lý những món quà tặng của người tình cũ. Nữ diễn viên cho biết khi yêu cô cũng trao đi không ít nên sẽ không trả lại quà.

Ngày 5/5, OneFM đưa tin trong show Twinkle Love phát trên Youku, Chung Hân Đồng và các khách mời đã bàn về việc ứng xử với mối quan hệ sau khi chia tay. Nữ diễn viên Hong Kong cho biết cô không vứt bỏ đồ liên quan đến người cũ, cũng không trả lại quà.

"Tôi không trả lại quà khi bạn trai cũ đòi. Tại sao tôi phải trả lại, khi hẹn hò, tôi tặng anh ấy cũng đâu có ít", Chung Hân Đồng nói.

Chung Hân Đồng cho rằng bản thân trao đi không kém người tình cũ nên không trả lại quà.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Về việc bỏ đồ của người yêu cũ, theo tôi, mỗi một món đồ đều chứa đựng đoạn ký ức quý giá. Cho dù cả hai không còn chung một đường, cũng không nên tùy tiện ném đi. Hơn nữa, sau khi chia tay, việc cần giải quyết là tình cảm, tâm trạng chứ không phải đồ vật".

Một số khán giả cho rằng Chung Hân Đồng tham lam, coi trọng vật chất nên khó giữ mối quan hệ yêu đương lâu dài. Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ quan điểm của nữ ca sĩ.

Chung Hân Đồng gặp vấn đề về cân nặng do mắc bệnh.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên 40 tuổi cho biết cô vẫn tin tưởng vào tình yêu. Tuy nhiên, hiện tại, sao nữ vẫn chưa sẵn sàng mở lòng đón nhận bất kỳ ai và muốn tận hưởng cuộc sống độc thân.

"Tôi từng có suy nghĩ sẽ không kết hôn nữa, nhưng chỉ ở giai đoạn tôi mất cân bằng. Và điều đó không có nghĩa là Chung Hân Đồng sẽ sống một mình đến suốt đời. Mọi người đừng phóng đại vấn đề", nữ ca sĩ nhóm Twins nói.

Gần đây, xuất hiện sau khoảng thời gian dài ở ẩn, Chung Hân Đồng gây bất ngờ vì ngoại hình kém thon gọn, tăng cân khá nhiều. Theo Sina, cân nặng của cô đã vượt ngưỡng 60 kg.

Chung Hân Đồng gặp các vấn đề về cân nặng sau khi ly hôn với bác sĩ Lại Hoằng Quốc vào tháng 5/2020.

Nữ ca sĩ Thái Trác Nghiên cho hay Hân Đồng bị mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát. Ngoài vấn đề về ngoại hình, sức khỏe và tinh thần của nữ diễn viên vẫn ổn.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử.