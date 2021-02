Chung Hân Đồng gây tranh cãi khi vào vai Đát Kỷ

Chung Hân Đồng được chọn vào vai Đát Kỷ trong phim cổ trang mới. Tạo hình của người đẹp nhận ý kiến khen chê trái chiều.

Ngày 3/2, HK01 đưa tin Chung Hân Đồng được chọn vào vai nữ chính của tác phẩm điện ảnh Phong thần chi yêu hồ vương phi. Trong phim, người đẹp vào vai Đát Kỷ, Thẩm Chấn Hiên đóng vai Trụ Vương,

Mới đây, ê-kíp tung hình ảnh tạo hình của Đát Kỷ và lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng Chung Hân Đồng không đủ lộng lẫy, sắc sảo và quyến rũ như Ôn Bích Hà, Phó Nghệ Vỹ hay Phạm Băng Băng - những nghệ sĩ đàn chị từng thành công với vai này. Cô thậm chí còn bị gọi là "Đát Kỷ béo" vì ngoại hình có phần thừa cân, kém thanh thoát.

Tạo hình của Chung Hân Đồng trong vai Đát Kỷ nhận những ý kiến trái chiều. Ảnh: On.

"Chung Hân Đồng có vẻ ngoài ngọt ngào, làm sao có thể đảm nhận được vai diễn mỹ nữ sắc sảo, làm khuynh đảo kinh thành của Trụ Vương", "Cô ấy trông kém quyến rũ", "Thần thái của Chung Hân Đồng càng nhìn càng không ra nét lẳng lơ, thủ đoạn. Liệu có phải là một Đát Kỷ thảm họa", khán giả bình luận trên Weibo.

Đáp lại những lời chỉ trích, tài tử Thẩm Chấn Hiên nhận xét Chung Hân Đồng là "Đát Kỷ xinh đẹp nhất màn ảnh".

Một số ý kiến khác nhận xét tạo hình của Chung Hân Đồng đẹp, trang phục bắt mắt. Dù nhan sắc của cô chưa thực sự thuyết số đông công chúng, song tác phẩm vẫn đáng chờ đợi, nhất là khả năng diễn xuất của nữ ca sĩ nhóm Twins. Đát Kỷ được biết đến là nhân vật có tâm lý phức tạp.

Chung Hân Đồng bị nhận xét không hợp với vai Đát Kỷ. Ảnh: HK01.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Sau đổ vỡ hôn nhân với Lại Hoằng Quốc, mới đây, người đẹp tuyên bố không còn muốn kết hôn và sinh con.