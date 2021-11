Chung Hân Đồng bị chê khi đóng vai Đát Kỷ

Tạo hình và diễn xuất của Chung Hân Đồng trong vai Đát Kỷ gây thất vọng với khán giả.

Ngày 15/11, HK01 đưa tin tác phẩm điện ảnh chiếu mạng Phong thần: Đát Kỷ (tên cũ: Phong thần chi yêu hồ vương phi) tung trailer đầu tiên. Đoạn giới thiệu dài gần 2 phút hé lộ tạo hình và diễn xuất của nữ chính Chung Hân Đồng. Trong phim, cô đóng vai Đát Kỷ.

Theo HK01, tạo hình của Chung Hân Đồng gây thất vọng lớn. Trang phục cầu kỳ cùng cách làm tóc, trang điểm đậm khiến nữ diễn viên trở nên già hơn, lộ khuyết điểm thân hình nặng nề. Thời điểm quay phim, cô bị rối loạn nội tiết tố nên cơ thể tăng cân khá nhiều.

Tạo hình không phù hợp làm Chung Hân Đồng lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình và trông già hơn. Ảnh: HK01.

Do ngoại hình kém thanh thoát, khán giả cho rằng Chung Hân Đồng không đủ lộng lẫy, sắc sảo để đóng vai "mỹ nhân họa quốc" Tô Đát Kỷ như Ôn Bích Hà, Phó Nghệ Vỹ hay Phạm Băng Băng.

Bên cạnh tạo hình, diễn xuất của Chung Hân Đồng cũng không được đánh giá cao. Cô bị nhận xét diễn không ra nét lẳng lơ của nhân vật hồ yêu Đát Kỷ. Gương mặt đơ cứng, không cảm xúc, đôi mắt vô hồn của nữ ca sĩ nhóm Twins khiến tương tác tình cảm với Thẩm Chấn Hiên, đóng vai Trụ Vương, kém mượt mà và gượng gạo.

Phong thần: Đát Kỷ là dự án điện ảnh chiếu mạng được chú ý ngay từ khi công bố. Nội dung xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhà Chu, lồng vào đó là vô số thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa như chuyện nàng Tô Đát Kỷ bị hồ ly nhập xác, mê hoặc Trụ Vương. Theo HK01, phim phát hành trực tuyến vào ngày 23/11.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên của nhóm nhạc Twins nổi danh Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...