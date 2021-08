Chung cư ở TP.HCM ngày đầu giúp cư dân đi chợ hộ

Cư dân các chung cư phường An Phú (TP Thủ Đức) được chọn mua đồ trong hơn 20 thực đơn, sau khi nhiều người băn khoăn chưa biết hình thức đặt đi chợ hộ.

Trong ngày 23/8, ở hội nhóm các chung cư TP.HCM, cư dân liên tục bàn luận và đưa ra nhiều thắc mắc về cách đăng ký đi chợ hộ.

Ở phường An Phú khuyến khích cư dân lựa chọn nhóm hàng phù hợp với nhu cầu của gia đình, đồng thời thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để đảm bảo 5K.

Ban quản lý các chung cư trong thành phố phối hợp với chính quyền để cung cấp thông tin và phương án đi chợ hộ phù hợp cho cư dân.

Nhiều lựa chọn đặt hàng

Buổi chiều ngày đầu áp dụng siết chặt giãn cách, một số chung cư tại phường An Phú (TP Thủ Đức) đã nhận được phiếu “Đi chợ thay” bằng mẫu đơn trực tuyến. Trong phiếu, cư dân điền tên mình, tên chung cư cùng số điện thoại liên hệ.

Mọi người có thể lựa chọn cùng lúc nhiều món hàng được cung ứng bởi Vinmart, Bách Hóa Xanh, Tops Market. Các nhóm hàng hóa có đa dạng sản phẩm, gồm rau củ, trái cây, thịt tươi, gia vị nêm, bánh ngọt, nước ngọt, sữa, giấy vệ sinh, nước rửa tay…

Trong khi đó, anh Việt (27 tuổi) và nhiều cư dân ở chung cư Masteri An Phú trên địa bàn phường An Phú nhận được mẫu “Phiếu đi chợ thay” do phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) cung cấp.

Phường Thảo Điền cung cấp đường dây nóng cho cư dân các chung cư trên địa bàn.

Theo mẫu phiếu, mỗi hộ có thể điền tối đa 15 món hàng thiết yếu kèm số lượng, không gồm rượu, bia, thuốc lá. Các hộ đặt đơn trước một ngày để đơn vị cung ứng báo giá và chuẩn bị, nếu đồng ý sẽ chuyển khoản ứng trước toàn phần giá trị đơn hàng.

Ban quản lý chung cư Masteri Thảo Điền cũng đưa ra thông báo chương trình đi chợ hộ với mẫu phiếu tương tự. Cư dân sẽ gửi danh sách hàng cần mua đến Hội Liên hiệp Phụ nữ qua Zalo hoặc số điện thoại phụ trách.

Trước một ngày, phường Thảo Điền đã hướng dẫn cư dân đặt hàng bằng hai hình thức là qua đường dây nóng và điền vào phiếu do phường phát. Phường cung cấp 13 số điện thoại đường dây nóng (với người Việt Nam) và 4 số đường dây nóng (với người nước ngoài) để người dân đăng ký mua hàng.

Trong sáng 23/8, một cư dân ở chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) lân la dò hỏi thì biết cửa hàng Vinmart tòa C2 vẫn hoạt động, vẫn bán thực phẩm cho nội khu, tuy nhiên không cho ai đến mua trực tiếp.

Cư dân Vinhomes Central Park được hướng dẫn quy trình đặt hàng ở Vinmart là gọi điện cho cửa hàng, đặt đơn theo chỉ dẫn, xác nhận đơn, chuyển khoản. Sau đó, đơn hàng được đưa đến sảnh tòa nhà rồi bảo vệ hoặc tình nguyên viên sẽ mang lên tận căn hộ.

Theo thông tin từ ban quản lý, cư dân được đặt đơn một lần trong tuần và thanh toán trực tuyến. Hiện ban quản trị của tòa P4, P6, L2 đã lập đội tình nguyện. Đối với các tòa không cử được tình nguyện viên, ban quản lý báo chính quyền phường 22 cho nhân sự vào hỗ trợ.

Tại phường 19, quận Bình Thạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cung cấp danh sách thực phẩm đi chợ hộ theo 6 thực đơn, có giá 126.000-214.000 đồng, gồm rau củ quả và thịt, hải sản mỗi phần.

Quận Bình Thạnh đã cung cấp cho người dân có thể đăng ký đi chợ hộ qua 20 số điện thoại ở từng phường. Trên địa bàn quận hiện có gần 40 chung cư.

Phường 19, quận Bình Thạnh và quận 4 cung cấp nhiều thực đơn cho người dân lựa chọn.

Với một số chung cư ở quận 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng phát danh sách các mặt hàng đi chợ hộ, miễn phí giao hàng. Ngoài thực phẩm, cư dân còn có thể mua hóa mỹ phẩm (khẩu trang, bột giặt, nước rửa chén, băng vệ sinh…) và một số đồ gia dụng khác (túi đựng rác, màng bọc thực phẩm, găng tay nylon, khăn mặt…).

Trong đó, các mặt hàng thực phẩm còn được chia thành các nhóm thực đơn để người dân lựa chọn linh hoạt, giá từ 89.000-970.000 đồng mỗi phần tùy số lượng. Các combo gồm từng nhóm riêng rau củ, thịt, trứng, thực đơn tổng hợp thực phẩm tươi sống (thịt, trứng, rau củ), nhóm thực phẩm công nghiệp (gạo, mì gói, dầu ăn, gia vị).

UBND phường 1, quận 4 cũng gửi 5 số điện thoại đặt hàng đến ban quản lý, ban quản trị các chung cư để phổ biến cho cư dân. Ngoài ra, phường còn chia thời gian đặt hàng cho các khu phố theo ngày chẵn lẻ và khung giờ cụ thể.

Chưa nhận được thông tin kịp thời

Dù vậy trong buổi sáng, một số cư dân chung cư ở TP.HCM lo lắng khi ban quản lý chưa thông báo cách đi chợ hộ.

“Hôm qua tới giờ, tôi chưa nhận được thông báo mới về cách thức đi chợ hộ từ ban quản lý. Lần cuối tôi nghe tin về phiếu đi chợ là tuần trước”, chị Ngân Kim (28 tuổi, ở chung cư Sunrise City, quận 7) cho biết.

Không chỉ có chị Kim, chị Ngọc Lan (30 tuổi) cũng chưa nhận được mẫu phiếu đi chợ hay thông tin mới về việc cung ứng thực phẩm ở chung cư Sunrise City. Người này đã hỏi các cư dân xem cửa hàng thực phẩm nội khu còn mở cửa hay không để chủ động mua nếu cần thiết.

Cư dân một căn hộ nhìn thấy cửa hàng đã đóng cửa, nhưng không ai biết hoạt động nhận giao hàng ra sao, do chưa có thông báo từ cửa hàng lẫn chung cư.

Cửa hàng thực phẩm nội khu chung cư Sunrise City (quận 7) ngưng hoạt động từ ngày áp dụng siết chặt giãn cách. Ảnh: Thiên Phương.

Còn ở chung cư Starhill Phú Mỹ Hưng (quận 7), các cư dân chia sẻ trang đặt hàng của cửa hàng thực phẩm Tân Lâm Farm nội khu. Tuy nhiên, cửa hàng đã thông báo tạm ngừng hoạt động, khiến một số người lo lắng.

“Tầng tôi ở đang bị phong tỏa. Tôi gọi lễ tân để hỏi cách mua thực phẩm nhưng không có câu trả lời cụ thể ngoài việc phải tự mình đặt mua rồi bảo vệ mang lên. Và tôi chưa nhận được thông báo về việc đi chợ hộ của chung cư”, anh Việt (chung cư Masteri An Phú) cho biết.

Tại chung cư Masteri Thảo Điền, nhiều cư dân lại loay hoay tìm người có máy in phiếu đăng ký để điền danh sách thực phẩm. Một cư dân than rằng không phải nhà nào cũng có máy in, mà chung cư hạn chế cư dân di chuyển giữa các tòa nhà, nên khó nhờ in giúp.

"Ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng tôi nghĩ những ngày sau sẽ bắt đầu dễ dàng hơn thôi", chị Mai Anh (cư dân Masteri Thảo Điền) nói.