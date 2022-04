'Chung cư đầy rắc rối, tại sao tôi vẫn thích sống?'

Hiện nay, nhiều người dân TP.HCM thích sống tại các chung cư vì tiện ích tốt, phù hợp nhu cầu cũng như kinh tế cá nhân.

"Ở chung cư phức tạp lắm".

Cuộc sống ở chung cư, đặc biệt là chung cư mới, làm nảy sinh hàng loạt vấn đề mà thường người sống trong các căn nhà biệt lập dưới đất thường không phải nghĩ đến. Quy định nuôi chó mèo; tiếng ồn từ hàng xóm sát vách, tranh chấp tiện ích sử dụng chung, phí vận hành hàng tháng, các giới hạn khi sửa chữa nhà cửa... Bất chấp những điều đó, chung cư vẫn là một lựa chọn ngày càng được ưa chuộng trong những năm qua tại các đô thị lớn.

Zing khảo sát một số người cư dân TP.HCM về lý do lựa chọn sống tại các chung cư thay vì nhà mặt đất.



“Mình ở chung cư vì giáo dục, y tế và sức khỏe”

Thanh Hằng (35 tuổi, nhân viên kinh doanh) sống cùng chồng và 2 con tại chung cư TP Thủ Đức

Mình thích ở chung cư vì tích hợp nhiều tiện ích như trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học. Cần gì cứ đi vài bước chân là có, “thành phố thu nhỏ trong một bước chân”, mình có điều kiện tận hưởng cuộc sống chất lượng cao nhưng không tốn sức.

Chung cư gần trường học, trường liên cấp nên mình cho con đi học rất dễ, không mất nhiều thời gian đưa đón, không cần lo lắng vấn đề an toàn vì trường học nằm trong nội khu, cũng không cần lo lắng về chất lượng trường học luôn. Sau này con mình lớn lên một xíu, nó cũng có thể tự đi học, mình cũng không cần lo lắng nhiều về sự an toàn của con.

Nội khu chung cư hiện nay vô cùng rộng rãi, có bể bơi, sân chơi thể dục thể thao và đặc biệt là khu vui chơi trẻ em. Con mình thích ở chung cư hơn vì được vui chơi với nhiều bạn, có nhiều diện tích sân để chạy nhảy. Điều này giúp ích cho sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần cho con.

Nhiều chung cư có khu vực rộng rãi cho trẻ em vui chơi. Ảnh: Linh Thùy.

Ở đây cũng có công viên nội khu, sân tập thể dục, phòng tập gym, yoga dành cho lứa tuổi mình. Mình không cần phải đi xa để nâng cao sức khỏe.

Ngoài ra, ban quản lý ở đây làm rất tốt công tác gắn kết cộng đồng, cứ mỗi dịp lễ, sẽ tổ chức gặp mặt cư dân. Mình do đó cũng mở rộng được nhiều mối quan hệ. Nói chuyện với nhiều người hợp tính cách, mình cũng vui vẻ, tinh thần tốt hơn.

Một điều nữa mình rất quan trọng là thiết kế căn hộ chung cư trải đều, rất thuận lợi cho việc giao tiếp cũng như liên kết các thành viên trong gia đình. Ở nhà lầu mỗi người một phòng, con cái bố mẹ không có kết nối với nhau. Nhưng ở chung cư, mình có thể vừa nấu ăn vừa kiểm soát, nói chuyện được 2 con ở phòng bên cạnh. Ở chung cư có thể giúp mình được gần con hơn rất nhiều.



“Ở chung cư vì thích hợp cuộc sống độc thân”

Mỹ Lộc (30 tuổi, nhân viên kinh doanh) sống một mình tại chung cư Vinhome Grand Park ở TP Thủ Đức

Là người độc thân, sống một mình, ,ình thấy mua nhà chung cư rẻ hơn nhà đất mà còn nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra chung cư thì an toàn và có nhiều tiện ích phù hợp với những người độc thân. Căn hộ mình ở cao nên đỡ ồn, thoáng gió, cảnh đẹp. Buồn buồn ra ban công hóng gió cũng thích lắm.

Ngoài ra, ở chung cư, mình được tôn trọng hoàn toàn sự riêng tư, không có nhiều hàng xóm bàn tán, dòm ngó nhiều chuyện như hồi mình ở chung với gia đình. Mình về nhà, đóng cửa, muốn làm gì thì làm, chả ai quan tâm, chả ai soi mói, nhẹ đầu.

Một cái nữa mình chọn ở chung cư là vì an ninh tốt. Mình là phụ nữ độc thân nên phải đặt an toàn lên hàng đầu. Chung cư có hệ thống quản lý tốt, bảo vệ khắp nơi, camera bao quát từ sảnh đến thang máy rồi lối đi nên mình rất yên tâm. Mỗi nhà mỗi thẻ thang máy, nhà nào lên tầng nhà nấy, khóa thì thẻ từ, mật khẩu rồi vân tay nên ở chung cư không lo tình trạng trộm cắp. Bãi giữ xe chung cư cũng rất an toàn. Mình có tật đãng trí, hay quên chìa khóa xe thì cũng không lo mất mát.

Dưới chung cư mình cũng nhiều cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, hàng quán ăn phục vụ như cầu cá nhân. Mình đi làm về có thể chạy qua mua đồ về nấu nướng rất nhanh, còn hôm nào lười thì có thể đặt đồ ăn đưa lên tận nhà, rất tiện lợi.

Chị Lộc thường xuyên mua đồ tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini dưới chân chung cư vì tiện. Ảnh: Linh Thùy.

Một điều nữa mình thích là nội khu có nhiều công viên đẹp, thích hợp chạy bộ, đi dạo xả stress hoặc sống ảo. Gần nhà mình có biển nhân tạo, rảnh thì mình dắt cháu qua đó chụp hình, chơi, ngắm cảnh, thư giãn.



“Chung cư linh động và an toàn”

Quỳnh Hoa (20 tuổi, sinh viên) ngụ tại chung cư Eco Green Sài Gòn (quận 7).

Ngay từ lúc biết mình sẽ học ở TP.HCM, tôi có ngay ý định sống ở căn hộ chung cư. Dù giá thuê cao hơn mức phụ huynh chu cấp hàng tháng, tôi đi làm thêm để có tiền bù vào.

Tôi ở cùng một bạn khác trong căn hộ 2 phòng ngủ rộng 95 m2 với giá thuê 15 triệu đồng/tháng. Tôi cho rằng cùng là ở ghép nhưng không gian căn hộ chung cư khác với phòng ký túc xá hay nhà mặt đất. Có phòng riêng là tiêu chí lưu trú của tôi, để học bài và thoải mái cá nhân.

Quỳnh Hoa tạo cho mình không gian sống theo ý thích ở chung cư Eco Green Sài Gòn. Ảnh: NVCC.

Trong khi ký túc xá khó có thể tạo không gian riêng tư và phải tuân theo quy định giờ giấc. Còn phòng riêng ở nhà mặt đất thường bị tiếng ồn từ đường phố ảnh hưởng và thiếu an toàn hơn.

Tôi cho rằng chung cư là lựa chọn an toàn, vừa linh động cho những ai chân ướt chân ráo đến thành phố, nếu bạn có điều kiện kinh tế.

Đối với tôi, những ưu điểm của chung cư là có phòng gym, hồ bơi, ban công tầng cao thoáng mát, không có muỗi. Đồng thời, những tòa chung cư càng được xây sau này thường có căn hộ mới.

Xác định sống lâu dài ở chung cư, tôi tìm căn hộ trống và tự bài trí nội thất để có không gian sống ưng ý. Đây cũng thể hiện phong cách sống hiện đại, tự do và trẻ trung, phù hợp với sinh viên bây giờ.

