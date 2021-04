Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge có lợi gì với việc học của trẻ?

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge được chấp nhận ở hơn 20.000 trường đại học trên thế giới, được coi là “tấm vé thông hành” cho việc học của trẻ trong tương lai.

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên toàn thế giới, là công cụ ngôn ngữ để kết nối toàn cầu. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào tìm được cho con lộ trình học tiếng Anh hiệu quả, bắt kịp xu hướng toàn cầu. Và hệ thống chứng chỉ tiếng Anh Cambridge là lựa chọn lý tưởng cho bước khởi động lộ trình học tiếng Anh của trẻ.

Giúp thiết lập mục tiêu

Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống, trong đó có việc học. Giãn cách xã hội khiến trẻ phải nghỉ học hoặc học online, động lực học tập theo đó cũng giảm bớt. Để trẻ quay trở lại guồng học tập, cần tạo cho con các mục tiêu cụ thể dù là học tại trường hay học trực tuyến. Và chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge là một trong những cách giúp trẻ xác định được mục tiêu cần đạt được trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng, dù trẻ đang ở bất kỳ độ tuổi hay cấp độ nào.

Cần xây dựng cho trẻ mục tiêu trong học tập.

Việc ôn luyện trước các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge sẽ giúp trẻ rèn luyện đủ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, với những cấp độ khác nhau, như cấp độ B1 là việc trả lời email, nghe hoặc nói về những điều mình thích.

Điều này có nghĩa giáo viên và học sinh sẽ có những mục tiêu cụ thể cho mỗi tuần và trong mỗi bài học, đồng thời phát triển cả 4 kỹ năng thông qua các tình huống thực tế.

Thêm cơ hội học tập, trải nghiệm

Để trẻ có thêm cơ hội học tập, dù không biết tiếng Anh hay không có nhiều thời gian dạy con, các phụ huynh có thể áp dụng một số chương trình do Cambridge gợi ý. Cụ thể, với những học sinh nhỏ (5-12 tuổi), phụ huynh có thể áp dụng 30 ngày hoạt động vui vẻ hay tham khảo tập tài liệu ý tưởng học tại nhà.

Với các giáo viên, những thông tin giá trị từ hội thảo do Cambridge cung cấp sẽ hữu ích trong việc hỗ trợ phụ huynh mẹo hướng dẫn trẻ học tại nhà. Link chi tiết ở phía cuối bài viết,

Với những trẻ ở độ tuổi trung học, việc phát triển tính tự chủ trong học tập rất cần thiết, giúp các em không chỉ cải thiện tiếng Anh, mà còn phát triển kỹ năng tự học và tư duy phản biện. Cambridge thấu hiểu điều này và cung cấp kế hoạch tự học và các hoạt động trực tuyến cho học sinh ở cấp độ A2-C1.

Ngoài việc hỗ trợ trẻ có thêm cơ hội học tập với các chương trình mới lạ, Cambridge Assessment English cũng luôn ưu tiên đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các thí sinh và gia đình trong các kỳ thi. Cụ thể, Cambridge làm việc với các trung tâm khảo thí tổ chức kỳ thi để đảm bảo có các biện pháp an toàn tối đa trong ngày thi mà vẫn phù hợp với quy định quốc tế. Nếu một kỳ thi phải bị hủy bỏ, trung tâm khảo thí sẽ sắp xếp tổ chức thi lại vào thời điểm an toàn phù hợp.

Mang đến cảm giác được công nhận

Khi nhận được kết quả kỳ thi, trẻ sẽ cảm thấy tự hào và tự tin hơn nhiều, từ đó động lực học tập cũng tăng lên. Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge cũng được thiết kế để cung cấp cho người học, phụ huynh và giáo viên hiểu rõ về sự tiến bộ mà trẻ đã đạt được, những gì chúng có thể làm với tiếng Anh và những bước tiếp theo trong hành trình học tập.

Việc có bằng chất lượng quốc tế chứng minh khả năng tiếng Anh của trẻ, giúp các em trở nên nổi bật khi rời khỏi ghế nhà trường và nộp đơn nhập học vào các trường đại học danh tiếng hoặc xin việc sau này. Mỗi chứng chỉ tiếng Anh của Cambridge đều được thiết kế, xây dựng từng bước theo từng cấp độ. Vì vậy, mỗi cấp độ là một cột mốc quan trọng trong việc chinh phục mục tiêu cuối cùng của trẻ.

Chi tiết các chương trình học tập miễn phí của Cambridge tại đây.

Độc giả khám phá loạt tài liệu và công cụ thực tế của Cambridge tại đây.

Thông tin chi tiết tham khảo tại đây.