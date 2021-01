Chun Ho Jin giành Daesang tại KBS Drama Awards 2020 ở tuổi 61

Theo Naver, lễ trao giải KBS Drama Awards 2020 diễn ra tối 31/12/2020 dưới sự điều khiển của ba người dẫn chương trình Jo Bo Ah, Lee Sang Yeob và Do Kyung Wan. Giải Daesang được trao cho nam diễn viên Chun Ho Jin. Năm qua, ông góp mặt trong bộ phim Once Again của đài KBS.

Nam diễn viên Chun Ho Jin trong phim Once Again. Ảnh: KBS.

Phát biểu nhận giải, nam diễn viên cho biết: “Khi bắt đầu ghi hình Once Again, tôi nói với hậu bối hãy thực hiện bộ phim với tinh thần vui vẻ nhất và mang đến cho khán giả niềm vui giữa thời điểm khó khăn này.

Và có vẻ chúng tôi đã làm được. Tôi rất hạnh phúc”. Ông cho biết, vì mình là “trụ cột gia đình” nên sẽ đại diện cho bạn diễn và cả ê-kíp làm phim nhận giải Daesang.

“Trong quá trình tôi quay Once Again, cha tôi, Cha Hwa Yun, đã qua đời. Cha là người đã truyền sức mạnh và chỉ lối cho tôi bước trên con đường diễn xuất. Tôi muốn dành giải thưởng này dành tặng cho ông”, nam diễn viên 61 tuổi chia sẻ.

Danh sách các nghệ sĩ chiến thắng tại KBS Drama Awards 2020:

Giải Daesang: Chun Ho Jin (Once Again)

Nam, nữ diễn viên xuất sắc: Park In Hwan (Brilliant Heritage), Jung Bo Suk (Homemade Love Story), Lee Min Jung (Once Again)

Nam, nữ diễn viên ưu tú trong phim truyền hình dài tập: Lee Sang Yeob (Once Again), Lee Jang Woo (Homemade Love Story), Lee Jung Eun (Once Again), Jin Ki Joo (Homemade Love Story)

Nam, nữ diễn viên ưu tú trong phim phát sóng hàng ngày: Kang Eun Tak (A Man in a Veil), Kim Yoo Suk (No Matter What), Park Ha Na (Fatal Promise), Lee Chae Young (A Man in a Veil)

Nam, nữ diễn viên ưu tú trong mini-series: Park Sung Hoon (Into the Ring), Lee Jae Wook (Do Do Sol Sol La La Sol), Nana (Into the Ring), Jo Yeo Jeong (Cheat on Me if You Can)

Biên kịch xuất sắc: Yang Hee Seung (Once Again)

Giải Thành tựu: Song Jae Ho

Diễn viên phụ xuất sắc trong mini-series: Ye Ji Won (Do Do Sol Sol La La Sol), Ahn Kil Kang (Into the Ring)

Diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình dài tập: Oh Dae Hwan (Once Again), Oh Yoon Ah (Once Again), Kim Sun Young (Homemade Love Story)

Diễn viên xuất sắc trong kịch/phim đặc biệt/phim truyền hình ngắn: Son Sook (A Jaunt), Lee Yoo Young (Traces of Love), Lee Shin Young (How to Buy a Friend), Lee Han Wi (My Lilac)

Giải bạn diễn ăn ý: Jin Ki Joo và Lee Jang Woo (Homemade Love Story), Lee Jang Woo và Jung Bo Suk (Homemade Love Story), Nana và Park Sung Hoon (Into the Ring), Jo Yeo Jeong và Go Joon (Cheat on Me if You Can), Park Hae Jin và Jo Bo Ah (Forest), Lee Sang Yo và Lee Cho Hee, Chun Ho Jin và Jung Eun, Lee Sang Yeob và Lee Min Jung (Once Again)

Gương mặt ăn khách: Kim Yong Dae (Cheat on Me if You Can), Lee Sang Yeob (Once Again), Jo Bo Ah (Forest)

Diễn viên mới xuất sắc: Seo Ji Hoon (To All the Guys Who Loved Me, Meow, the Secret Boy), Lee Sang Yi (Once Again), Bona (Homemade Love Story), Shin Ye Eun (Meow, the Secret Boy), Lee Cho Hee (Once Again)

Diễn viên nhí xuất sắc: Moon Woo Jin (Once Again), Lee Ga Yeon (Once Again)