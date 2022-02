Chùm phim siêu anh hùng DC ra mắt năm 2022

Trong năm 2022, vũ trụ siêu anh hùng DC có bốn tựa phim mới ra rạp gồm “The Batman”, “Black Adam”, “The Flash” và “Aquaman and the Lost Kingdom”.

Ngày 11/2, trên tài khoản YouTube chính thức, hãng DC đã tung một đoạn phim giới thiệu dài 60 giây nhan đề The World Needs Heroes. Nội dung video hé lộ hình ảnh mới từ chùm phim siêu anh hùng sẽ ra rạp trong năm nay của hãng, gồm The Batman, Black Adam, The Flash và Aquaman and the Lost Kingdom.

Bất ngờ lớn đầu tiên đến từ Black Adam. Phần giới thiệu bộ phim hé lộ hình ảnh của nhiều thành viên biệt đội siêu anh hùng Justice Society. Họ gồm Hawkman (Aldis Hodge), Dr. Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo) và Cyclone (Quintessa Swindell). Bộ phim do Jaume Collet-Serra đạo diễn, sẵn sàng ra rạp từ 29/7.

Đoạn phim về The Flash, tương tự The Batman, chứa nhiều cảnh phim từng sử dụng trong clip trình chiếu ở sự kiện DC Fandome 2021. Barry Allen (Ezra Miller) đang dấn thân vào một sứ mệnh sẽ khiến bộ mặt DCEU thay đổi mãi mãi.

Hình ảnh từ đoạn giới thiệu The World Needs Heroes. Ảnh: Warner Bros.

Trong video, khán giả cũng nghe thấy tiếng nhân vật Bruce Wayne của Michael Keaton đặt câu hỏi tại sao Barry muốn cứu thế giới này nếu anh đã có khả năng dịch chuyển tới bất kỳ thế giới song song nào mình muốn. The Flash của đạo diễn Andy Muschietti sẵn sàng ra rạp từ 4/11.

Cuối cùng, nhân vật Aquaman của Jason Momoa cũng có màn xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn clip. Anh có hai tạo hình - bộ giáp mạ vàng rực rỡ từng mặc trong phần phim đầu tiên và phiên bản mới màu xanh đen mạnh mẽ. Ngoài ra, chưa có thêm chi tiết hay nhân vật mới trong bộ phim được hé lộ. Aquaman and the Lost Kingdom do James Wan đạo diễn, sẵn sàng ra rạp từ 16/12.