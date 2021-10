Chùm phim kinh dị sắp ra rạp

The Conjuring: The Devil Made Me Do It: Phần phim thứ ba từ thương hiệu kinh dị The Conjuring được ấn định ngày ra rạp 29/10 tại thị trường Việt Nam. Đây là tác phẩm mở màn phòng vé sau gần nửa năm tạm dừng hoạt động. The Devil Made Me Do It do Michael Chaves đạo diễn, với sự trở lại của hai gương mặt quen thuộc Vera Farmiga và Patrick Wilson trong các vai chính. Ảnh: Warner Bros.