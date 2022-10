Chùm phim kinh dị đặc sắc trên FPT Play trong mùa Halloween

“Búp bê sát nhân”, “Sát thủ Halloween ra tay” và “Phía sau tấm gương” là những bộ phim kinh dị mà bạn không nên bỏ qua trong dịp Halloween năm nay.

Phim kinh dị gần như là “đặc sản” không thể thiếu đối với các tín đồ điện ảnh mỗi dịp Halloween. Các nhà làm phim Hollywood luôn biết cách chế biến để tạo ra những món ăn tinh thần hấp dẫn nhằm phục vụ tín đồ của dòng phim này.

Từ ma búp bê đến gã sát nhân hàng loạt, tất cả đều có thể trở thành những câu chuyện rùng rợn, lôi cuốn nhiều thế hệ khán giả. Dưới đây là 3 bộ phim kinh dị đặc sắc mà bạn không nên bỏ qua trong dịp Halloween năm nay trên FPT Play.

“Búp bê sát nhân”

Ra mắt năm 1988, ma búp bê Chucky nhanh chóng trở thành huyền thoại trong lòng người yêu phim kinh dị, cũng là cơn ác mộng với nhiều khán giả suốt thời thơ ấu. Sau nhiều phần gặt hái thành công, đến năm 2019, các nhà làm phim Hollywood quyết định tái khởi động thương hiệu kinh điển này bằng tác phẩm Búp bê sát nhân (Child's Play). Tác phẩm có nhiều thay đổi trong cốt truyện quen thuộc để hợp thời, cùng lúc đưa Chucky trở lại ám ảnh khán giả.

Ma búp bê Chucky trở lại và “lợi hại hơn xưa” trong Búp bê sát nhân.

Chuyện phim xoay quanh hai mẹ con nhà Barclay gồm Karen (Aubrey Plaza) và Andy (Gabriel Bateman), kể từ khi cậu con trai nhận được quà sinh nhật là một con búp bê kỳ lạ. Gia đình không có phút giây nào bình yên khi gặp phải hàng loạt sự kiện kỳ quái diễn ra liên quan đến món quà bí ẩn, không rõ nguồn gốc.

So với các phần trước, ma búp bê trong phim như phiên bản 4.0 của Chucky nhiều năm về trước. Nó thông minh, độc ác hơn và cũng có những thủ đoạn man rợ gấp bội. Trong lần tái xuất này, Chucky gây tò mò vì dường như không phải là búp bê bị quỷ ám hay bị linh hồn ma quái điều khiển. Trái lại, nó là sản phẩm được lập trình để giết người không gớm tay. Đây là điều khiến Búp bê sát nhân trở nên khác biệt với các tình tiết bất ngờ, không hề dễ đoán với bất kỳ khán giả kỳ cựu nào.

“Sát thủ Halloween ra tay”

Chuyện phim nối tiếp phần trước khi sát nhân Michael Myers (James Jude Courtney) mắc bẫy của nữ chính quả cảm Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). Gã bị nhốt dưới hầm bí mật, mắc kẹt giữa căn nhà bị lửa thiêu rụi. Những tưởng số phận Myers đến đây đã hết thì hắn bất ngờ trở lại, tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thị trấn Haddonfield.

Gã sát nhân hàng loạt Michael Myers chưa chết mà trở lại tấn công vùng Haddonfield.

Nhắc đến phim kinh dị, series Halloween gần như là tượng đài chưa có cái tên nào xô đổ được. Là phần thứ 12 trong thương hiệu, Sát thủ Halloween ra tay (Halloween Kills) được đánh giá là tác phẩm mang tính bước ngoặt. Nội dung phim giải thích một số sự kiện trong quá khứ đồng thời cài cắm nhiều tình tiết nút thắt, làm bàn đạp cho phần cuối dự kiến ra mắt năm nay, chính thức khép lại thương hiệu bạc tỷ.

Minh tinh Jamie Lee Curtis tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh diễn xuất với vai Laurie Strode.

Cầm trịch dự án là đạo diễn David Gordon Green, người từng làm nên thành công rực rỡ của phần trước. Bên cạnh đó, diễn xuất tuyệt vời của Jamie Lee Curtis và hình tượng bất hủ của Michael Myers là điểm giúp phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Với kinh phí 20 triệu USD , tác phẩm tiếp tục tạo cú nổ tại phòng vé khi thu hơn 91 triệu USD toàn cầu, giúp tổng doanh thu series vượt con số 700 triệu USD .

“Phía sau tấm gương”

Nhân vật chính trong phim là Maria (India Eisley), một nữ sinh trung học gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống tuổi 18. Không chỉ bị bạn bè xa lánh, ngày ngày cô còn chịu sự ghẻ lạnh từ chính các thành viên trong gia đình. Chỉ đến khi ngắm nhìn bản thân trong gương, Maria mới cảm thấy thanh thản và hạnh phúc như tìm được tri kỷ.

Chiếc gương kỳ lạ như có thể thấu hiểu tất cả con người bên trong cô, soi rọi mọi ham muốn lẫn giấc mơ đen tối nhất. Song, sự thật lạnh gáy đằng sau lại là điều ít ai ngờ.

Nữ diễn viên India Eisley trong vai chính Maria.

Phía sau tấm gương (Look Away) được đánh giá là một trong những phim kinh dị đáng chú ý của điện ảnh Canada. Đạo diễn kiêm biên kịch Assaf Bernstein mang đến cho khán giả món ăn tinh thần có phong cách hoàn toàn khác với các tác phẩm Hollywood. Phim tập trung xây dựng những cảnh tâm lý để gây sợ, thay vì những màn hù dọa, máu me thông thường. Thông qua câu chuyện của Maria, kịch bản cũng lồng ghép những thông điệp xã hội sâu sắc, đề cao giá trị tình người và gia đình.

Những phim kinh dị nói trên đều có điểm hấp dẫn riêng, dù là tên tuổi kinh điển Hollywood hay làn gió mới từ Canada. Cốt truyện mới lạ và những ý tưởng rợn tóc gáy là điểm khiến cả 3 cái tên nói trên là lựa chọn lý tưởng cho dịp Halloween năm nay.