Chức vô địch thế giới triathlon của nữ VĐV Việt Nam quan trọng thế nào

Swiss Ultra là giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống của Hiệp hội Ultra Triathlon quốc tế (IUTA). Giải đấu năm 2022 được IUTA xem là giải vô địch thế giới của nội dung này.

Swiss Ultra là giải đấu thuộc hệ thống của Hiệp hội Ultra Triathlon quốc tế (IUTA). IUTA là cơ quan quản lý chính thức của bộ môn ultra triathlon trên toàn thế giới.

Với thời gian thi đấu kéo dài 2 tuần, Swiss Ultra đứng đầu về mức độ khốc liệt trong hệ thống của IUTA. Nhiều kỷ lục thế giới ở các nội dung triathlon đều được ghi nhận tại giải đấu được tổ chức ở Buchs, Thụy Sĩ này.

Vũ Phương Thanh vô địch thế giới ở nội dung deca ultra triathlon. Ảnh: Swissultra.

VĐV Vũ Phương Thanh của Việt Nam tham dự cự ly deca ultra triathlon, tức cự ly gấp 10 lần nội dung triathlon thông thường (bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, chạy bộ 422 km).

Không giống như nhiều giải đấu triathlon được tổ chức trong khuôn viên rộng, để đảm bảo an toàn tối đa cho VĐV ở cự ly này, cả ba nội dung bơi, đạp, chạy đều được tổ chức ở khuôn viên nhỏ. Các VĐV sẽ bơi 38 km trong bể với chiều dài 50 m, đạp xe ở vòng đua với chiều dài 9 km quanh sông Rhine, và chạy 352 lần quãng đường dài 1.2 km.

Có hai chế độ thi đấu ở Swiss Ultra. Các VĐV tham dự chỉ được chọn một trong hai. Chế độ đầu tiên là "Continous", có nghĩa các VĐV phải hoàn tất mỗi nội dung mà không gián đoạn (không được chuyển sang phần thi khác). Phần thi bắt đầu từ 6 giờ tối. Thời gian tối đa để hoàn tất cuộc đua là 345 giờ, 36 phút.

Chế độ thứ hai là "Once per day", các VĐV sẽ phải hoàn thành cự ly tiêu chuẩn của triathlon (bơi 3.8 km, đạp xe 180 km, chạy 42.2 km) trong một ngày thi đấu, liên tục trong 10 ngày. Ở chế độ "once per day", phần thi sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc muộn nhất lúc 3 giờ sáng hôm sau. Cut-off time (thời gian tối đa) để hoàn tất là 20 tiếng.

VĐV Vũ Phương Thanh của Việt Nam chinh phục Swiss Ultra ở chế độ "Continous". Tại cuộc thi năm 2022, chỉ 4 VĐV nữ đăng ký tham dự. 2 trong số này không hoàn tất cuộc đua.

Trên thực tế, vì độ khốc liệt nên Swiss Ultra không thu hút nhiều người tham dự. Giải đấu này giới hạn tối đa lượng VĐV tham dự ở con số 42. Nếu số VĐV đăng ký tham dự nhiều hơn 42, các VĐV đăng ký muộn sẽ phải đợi tới năm sau.

Điều kiện để được tham dự cũng rất chặt. Các VĐV phải hoàn tất ít nhất một cuộc đua ultra triathlon (bơi 3.8 km, đạp xe 180 km, chạy 42.2 km) trong giai đoạn 2019-2022. Nếu chưa hoàn thành, VĐV phải gửi mail giới thiệu về chính mình để BTC giải xét duyệt.

Năm 2017, giải đấu này cũng chỉ thu hút 4 VĐV nữ tham dự. Một trong những người về đích là Laura Knoblach, 22 tuổi. Cô gái người Mỹ đi vào lịch sử Swiss Ultra khi trở thành VĐV trẻ nhất hoàn tất cuộc đua khốc liệt này.

Chia sẻ trên Shape, Knoblach kể lại chi tiết trải nghiệm ở cả 3 phần thi bơi, đạp, chạy. "Tôi đã bơi 38 km liên tục, và không biết mình còn đủ sức thay đồ không nữa", Knoblach kể lại về phần thi bơi. VĐV 22 tuổi khi đó gần như bất tỉnh trong phòng tắm sau cuộc thi và được chăm sóc đặc biệt trước khi trở lại với phần thi đạp xe sau khi ngủ được vài tiếng.

VĐV Laura Knoblach từng đổ máu trên đường đạp xe của Swiss Ultra nhưng vẫn phải tiếp tục hoàn tất cuộc đua.

Đây là phần thi sở trường nên Knoblach muốn hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể. Cô đạp xe khoảng 272 km/ngày, khi bắt đầu thấy ảo giác là sẽ ngủ 6 tiếng, trước khi lại tiếp tục cuộc đua. Knoblach chia sẻ việc đạp liên tục 18 tiếng/ngày giống với việc lái xe vào ban đêm, khi "cây cối bên đường đột nhiên giống người".

Sau khi hoàn thành phần thi đạp xe, Knoblach còn khoảng một tuần để hoàn tất 422 km chạy bộ. Trong 2 ngày đầu, VĐV 22 tuổi chọn cách đi bộ, nghe sách nói, gọi điện trò chuyện với gia đình, bạn bè trước khi bắt đầu chạy từ ngày thứ 3.

Ở những km cuối cùng, Knoblach phải cố gắng chỉ để di chuyển. Sau 320 giờ, 40 phút, 30 giây, Knoblach hoàn tất cuộc đua Swiss Ultra. Cô chia sẻ: "Những sự kiện kiểu này khiến con người trở nên dễ bị tổn thương hơn khi đối mặt với nhau. Bạn sẽ nhìn thấy con người thật của đối thủ, và sợ rằng sẽ nhìn thấy con người thật của chính mình".

Bất chấp việc về đích cuối cùng, Laura Knoblach, vẫn phá sâu kỷ lục ở cự ly tương tự của triathlon Mỹ tới 13 giờ.

Swiss Ultra nhấn mạnh giải đấu Người về đích đầu tiên ở cả nội dung nam lẫn nữ được nhận giải thưởng 1.000 euro (tương đươgn 23.3 triệu đồng). Lệ phí đăng ký tham dự giải là 3.300 franc Thụy Sĩ (tương đương 79,2 triệu đồng).