Chuẩn sống thượng lưu tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đáp ứng tiêu chuẩn sống mà giới thượng lưu tìm kiếm. Đồng thời, dự án góp phần duy trì sức hấp dẫn của thị trường bất động sản phía đông thủ đô.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown nhận được nhiều sự quan tâm khi chính thức gia nhập thị trường bất động sản trong bối cảnh phía đông Hà Nội ngày càng sôi động. Dự án được giới thượng lưu đánh giá cao với không gian sống xanh, tích hợp loạt tiện ích hiện đại.

Sống an nhiên bên "vịnh biển" yên bình

Theo Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản năm 2022 của Batdongsan.com.vn, có đến 61% người tham gia khảo sát cho biết sẽ mua nhà gần không gian xanh và sân vườn; 45% người khảo sát đang muốn chuyển ra ngoại ô và các khu vực ít đông đúc hơn. Các yếu tố hàng đầu được tìm kiếm là dự án có khu vui chơi, học tập cho trẻ em, gần khu vực cây xanh và các phương tiện giao thông công cộng. Đây là những tiêu chí mà Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đều đáp ứng tốt.

Cụ thể, trên tổng diện tích hơn 293 ha, các phân khu nhà ở chỉ khoảng 30%, còn lại phần lớn không gian dành cho cây xanh và mặt nước. Trong đó, trái tim của cả đô thị là "vịnh biển" bốn mùa Paradise Bay hơn 12 ha. Sự hòa quyện của những hồ nước rộng, bãi cát trải dài bên những rặng dừa tươi tốt mang tới cảm xúc thư thái cho cư dân.

Cuộc sống ở Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown là hành trình trở về thiên nhiên đúng nghĩa.

Paradise Bay còn là điểm xuất phát của cuộc sống vận động khỏe mạnh 24/7 nhờ hệ thống tiện ích cao cấp mang phong cách resort. Nổi bật là hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons quy mô 2.000 m2, đáp ứng nhu cầu “tắm biển trong nhà” suốt 365 ngày, kèm hiệu ứng thị giác bầu trời sao lấp lánh từ mái vòm canopy.

Cùng với đó, dự án có hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng 2,85 ha; 2 bể bơi phong cách Olympic. Với trẻ nhỏ, điểm đến không thể bỏ qua là công viên nước mini thiết kế bởi VinWonders, hay sân chơi Aquarium với bộ ba chủ đề Cá mập, Sứa biển và Khám phá.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown mang đến cuộc sống chuẩn nghỉ dưỡng cho cư dân.

Chủ đầu tư còn bố trí 11 hồ bơi nghỉ dưỡng đa phong cách, hơn 400 máy tập gym đa chức năng, 68 sân tập thể thao đa dạng các bộ môn… trải khắp 8 phân khu. Đây là những “trạm sạc” năng lượng nằm ngay hiên nhà, mang tới cơ hội vận động mọi lúc, mọi nơi cho cư dân.

Anh Mạc Đăng Dương, nhân viên một đại lý bán hàng, nhận định: “Lượng người đăng ký tham gia những sự kiện mở bán của Vinhomes Ocean Park 3- The Crown liên tục tăng. Điểm thu hút tại đây là hệ thống tiện ích hợp khẩu vị thị trường, nhất là ở tiêu chuẩn sống xanh đúng nghĩa”.

Tận hưởng nghìn tiện ích hiện đại

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown là hợp phần cuối cùng của siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha phía đông Hà Nội. Hợp phần này có ưu thế nằm ở trái tim dự đô thị, có thể kết nối nhanh chóng với Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thông qua hệ thống xe buýt điện thông minh VinBus. Khi chuyển về ở, cư dân sẽ có đặc quyền sử dụng hàng nghìn tiện ích đã đi vào vận hành ở 2 đại đô thị này.

Nếu muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ của “kỳ nghỉ dưỡng biển” nơi phố thị, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire là gợi ý thú vị. Điểm đến không thể bỏ qua nơi đây là tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới với 6 bể tạo sóng 5,4 ha, có thể tạo ra những con sóng cao tới 3 m.

Còn ở Vinhomes Ocean Park, cư dân được hòa mình vào trong làn nước xanh mát của biển hồ nước mặn Crystal Lagoon 6,1 ha hay thư thái chèo thuyền trên mặt hồ Ngọc Trai 24,5 ha. Các lễ hội sôi động cũng thường xuyên được tổ chức tại những không gian này, mang tới đời sống tinh thần phong phú cho cư dân.

“Chuyển khẩu” về Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, cư dân được hòa vào nhịp sống sôi động của đô thị 1.200 ha.

Là giai đoạn phát triển sau, khi Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đi vào vận hành thì đô thị đã có cộng đồng cư dân khá đông đúc. Như Vinhomes Ocean Park, chỉ sau 4 năm dân số đã xấp xỉ 50.000 người; Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng sẽ bàn giao gần 9.000 căn chỉ sau hơn nửa năm ra mắt. Do đó, trong lòng các đại đô thị này đã hình thành các tọa độ giao thương nhộn nhịp, với đầy đủ hàng hóa, sản phẩm chất lượng cao.

Khi có thêm mảnh ghép Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, hệ sinh thái các dịch vụ Vingroup lớn nhất từ trước tới nay sẽ hình thành. 2 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec; 2 trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; các hệ thống trường liên cấp Vinschool và Đại học VinUni; tòa tháp văn phòng TechnoPark Tower… là những viên gạch tạo nên nhịp sống hiện đại, đủ đầy không thua kém các thành phố hiện đại trên thế giới.