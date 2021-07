Chuẩn mực như Dressel

Caeleb Dressel, kình ngư có 13 lần chiến thắng ở giải vô địch thế giới, tiến thêm một bước đến việc hoàn thành mục tiêu giành 6 huy chương vàng (HCV) tại Olympic 2020.

Sáng 29/7 (giờ địa phương), Dressel dễ dàng giành chiến thắng ở chung kết nội dung 100 m bơi tự do nam. Buổi tối cùng ngày, anh vượt qua vòng loại nội dung 100 m bơi bướm nam với thành tích 50 giây 39, phá kỷ lục Olympic.

Trước đó 2 ngày, kình ngư 24 tuổi cùng đội tuyển Mỹ giành HCV ở nội dung 4x100 m tự do tiếp sức. Dressel còn gây ấn tượng khi tặng HCV của mình cho đồng đội Brooks Curry, người thay thế anh thi đấu ở vòng loại nội dung này. Điều đó cho thấy Dressel đang mong đợi có thêm nhiều tấm huy chương nữa.

Dressel có 2 HCV ở Olympic 2020. Ảnh: Getty Images.

Tham vọng lớn

Chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 25 của mình, Dressel quyết tâm ghi dấu ấn ở Olympic 2020. Đây không phải lần đầu tiên anh tham dự Thế vận hội. Năm 2016, anh giành 2 HCV ở nội dung tiếp sức là 4x100 m bơi tự do và 4x100 m bơi hỗn hợp tại Rio de Janeiro.

Hiện tại, anh nhắm đến mục tiêu giành 6 HCV ở Tokyo, trong đó có 3 nội dung cá nhân (100 m bơi tự do, 100 m bơi bướm, 50 m bơi tự do) và 3 nội dung tiếp sức (4x100 m tự do nam, 4x100 m hỗn hợp nam, 4x100 m hỗn hợp nam nữ). Tất cả nội dung này sẽ diễn ra chỉ trong một tuần.

Suốt chiều dài lịch sử Olympic, chỉ có 2 VĐV sở hữu thành tích tốt hơn mục tiêu được Dressel đề ra. Người đầu tiên là Mark Spitz với 7 HCV ở Munich 1972. Người thứ hai, không ai khác ngoài Phelps. Kình ngư người Mỹ giành được 8 HCV ở Bắc Kinh vào năm 2008.

4 năm qua, Dressel cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng được gọi là “truyền nhân” của Phelps. Tại giải vô địch thế giới năm 2017 diễn ra ở Budapest, anh giành được 7 HCV, thành tích ngang bằng với những gì Phelps làm được trước đó một thập kỷ.

Tại Gwangju (Hàn Quốc) vào năm 2019, anh mang về cho đội bơi Mỹ 6 HCV và 2 HCB, điều chưa từng xảy ra ở giải vô địch thế giới. Càng tuyệt vời hơn khi Dressel kết thúc bài thi 100 m bướm với thành tích 49 giây 50, phá vỡ kỷ lục thế giới từng được Phelps thiết lập.

Tuy nhiên, Dressel không muốn bản thân được so sánh với Phelps. Thay vào đó, anh muốn được ví như những biểu tượng của các môn thể thao khác.

“Tôi rất thích Bo Jackson. Ông ấy không bao giờ tự giới hạn bản thân mình. Tôi cũng rất ngưỡng mộ Muhammad Ali. Ông ấy biết mình sẽ không bao giờ thua và luôn thể hiện điều đó”, Dressel chia sẻ với USA Today vào năm 2013.

Dressel có lý do để cảm thấy tự tin về bản thân mình. Anh cao 1,90 m, nặng 89 kg và sức mạnh đến từ thân hình lý tưởng là điều không thể phủ nhận.

Kình ngư Joseph Schooling từng khẳng định: “Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tốc độ của Dressel ở Budapest năm 2017. Tôi rất ấn tượng với cách anh ấy thi đấu từ nội dung này sang nội dung khác và luôn tiếp tục như vậy”.

Không chỉ chinh phục các nội dung bơi, Dressel còn chơi tốt ở môn bóng bầu dục. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi tham dự sự kiện của nhà tài trợ, anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là các VĐV trẻ phải thử sức ở những môn thể thao khác. Ngoài ra, bạn phải luôn đảm bảo rằng bạn sẽ thích những gì bản thân mình làm được”.

Dressel đặt mục tiêu giành 6 HCV ở Thế vận hội Tokyo 2020. Ảnh: Getty Images.

Hình mẫu của sự chuyên nghiệp

Trong sự nghiệp của mình, Dressel luôn tuân thủ những nguyên tắc cá nhân. Vóc dáng săn chắc và vẻ ngoài điển trai giúp kình ngư người Mỹ dễ dàng kiếm được những bản hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên, anh chỉ tập trung vào việc chinh phục trên đường đua xanh và sống đơn giản. Anh kết hôn với người bạn thời trung học, Meghan, vào tháng 2 và rất thích chụp ảnh cùng thú cưng.

Florent Manaudou, một trong những đối thủ của Dressel ở nội dung 50 m tự do, nói với RMC Sport: “Anh ấy sống rất đơn giản. Tôi thực sự tôn trọng Dressel. Anh ấy là một chàng trai tốt, một VĐV bơi lội rất chuyên nghiệp và tài năng”.

Dressel luôn bước vào các trận đấu với chiếc khăn màu xanh trên tay. Đây là vật kỷ niệm của Claire McCool, người thầy qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2017.

“Đó là vật quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Chiếc khăn ấy luôn đồng hành cùng tôi trong mọi cuộc đua cho đến khi tôi kết thúc sự nghiệp của mình”, Dressel chia sẻ với tạp chí Swimming World cách đây một năm.

Với chiếc khăn được McCool tặng, Dressel bước vào cuộc đua ở nội dung sở trường của mình, 100 m bơi tự do. Tại đây, anh phải đối mặt với chủ nhân tấm HCV ở Olympic 2016 Kyle Chalmers, người về nhất ở vòng loại Thế vận hội 2020 Thomas Ceccon và hàng loạt đối thủ mạnh khác như David Popovici, Kliment Kolesnikov.

Bằng bản lĩnh của mình kình ngư người Mỹ giành chiến thắng ở nội dung này với thành tích 47 giây 02, phá vỡ kỷ lục Olympic.

“Tôi luôn muốn tiến về phía trước và cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Gặp thử thách càng lớn, tôi càng muốn chinh phục và học được nhiều điều hơn”, Dressel từng chia sẻ với tờ L’Equipe.

Kình ngư người Mỹ còn 4 nội dung để hoàn thành mục tiêu của mình ở Olympic 2020. Với tinh thần và thái độ chuyên nghiệp như hiện tại, thật khó để những tấm HCV tiếp theo rời khỏi tay Dressel.