Chuẩn bị xét xử vụ nữ sinh lớp 12 bị ôtô tông tử vong

Cơ quan tố tụng đã truy tố các bị can liên quan vụ TNGT khiến nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 9/3, thông tin với PV Báo Giao thông, người thân gia đình nữ sinh lớp 12 bị ôtô do một quân nhân điều khiển tông tử vong ở tỉnh Ninh Thuận, cho biết đã nhận được thông báo kết thúc điều tra vụ án và quyết định truy tố các bị can trước tòa.

Theo thông báo về việc truy tố bị can của VKS quân sự khu vực 2, căn cứ Điều 42 và Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 Quân chủng Phòng không - Không quân đã ban hành cáo trạng truy tố ra Tòa án quân sự khu vực 2, Quân khu 5, để xét xử bị can Hoàng Văn Minh (36 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Các bị can Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị can Minh) và bị can Phạm Văn Võ (50 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, chú bị can Minh) về tội Khai báo gian dối, quy định tại Khoản 1, Điều 382, Bộ luật Hình sự.

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, Tòa án quân sự khu vực 2 đã ban hành các quyết định phân công thư ký, thẩm phán... giải quyết, xét xử vụ án hình sự. Đây được xem là một trong những bước chuẩn bị để mở phiên tòa xét xử các bị can trong vụ án.

Trước đó, ngày 7/2, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3 có công văn thông báo về việc kết thúc điều tra hình sự vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Khai báo gian dối xảy ra ngày 28/6/2022 tại đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Sáng 28/6/2022, ông Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô lưu thông trên đường 16/4 từ biển Bình Sơn đi Quảng trường 16/4 (TP. Phan Rang - Tháp Chàm).

Khi đến gần cổng một ngân hàng, ông Minh chuyển hướng sang phải và tông vào xe máy do H.H.A. (nữ sinh lớp 12) điều khiển cùng chiều. Nạn nhân bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong sau đó.

Đáng chú ý sau tai nạn xảy ra, một người khác đã tự nhận là người cầm lái ôtô. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định bị can Minh là người lái ôtô gây tai nạn.