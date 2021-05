Chuẩn bị sản xuất bản nhạc kịch của tác phẩm ‘Đại gia Gatsby’

Quá trình sản xuất sẽ sử dụng lời nhạc của nhà soạn nhạc Florence Welch và kịch bản của nhà viết kịch từng đoạt giải Pulitzer Martyna Majok.

Sau khi cuốn tiểu thuyết kinh điển về khát vọng nước Mỹ Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald ra mắt lần đầu gần 100 năm trước, đã có rất nhiều tác phẩm phỏng theo. Và sắp tới, người hâm mộ sẽ được thưởng thức Great Gatsby bản nhạc kịch.

Tác phẩm The Great Gatsby, A New Musical đã tuyển mộ một đội ngũ sản xuất tài năng để đưa câu chuyện này lên sân khấu nhạc kịch. Florence Welch, nhà soạn nhạc kiêm giọng ca của ban nhạc indie rock Florence and the Machine sẽ viết lời và sáng tác nhạc cùng với Thomas Bartlett, người góp sức trong Mystery of Love, bài hát được đề cử giải Oscar trong phim Call Me by Your Name.

Florence Welch, nhà soạn nhạc kiêm giọng ca của ban nhạc indie rock Florence and the Machine sẽ soạn nhạc cho bản nhạc kịch Great Gatsby. Ảnh: broadwaydirect.

Rebecca Frecknall, người gần đây tham gia sản xuất phiên bản mới của vở Three Sisters tại nhà hát Almeida ở London, sẽ đóng vai trò đạo diễn và nhà viết kịch người Mỹ gốc Ba Lan Martyna Majok, người giành được Giải thưởng Pulitzer cho phim truyền hình năm 2018 Cost of Living sẽ viết kịch bản. Len Blavatnik, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Amanda Ghost và Robert Fox, nhà sản xuất của loạt phim Netflix The Crown sẽ phối hợp sản xuất bản nhạc kịch chuyển thể Great Gatsby lần này.

Thời gian sản xuất và dàn diễn viên của tác phẩm vẫn chưa được công bố.

Cuốn tiểu thuyết Great Gatsby ra mắt năm 1925 của Fitzgerald, chỉ vỏn vẹn hơn 200 trang, đã nhận được sự đánh giá cao trong những thập kỷ gần đây mặc dù ban đầu không được ghi nhận là một thành công về mặt tài chính hay phê bình văn học.

Các nhà sản xuất bản nhạc kịch lần này đang hy vọng sự đặc sắc của nhạc kịch sẽ thu hút được công chúng trong bối cảnh họ phải trải qua khoảng thời gian khó khăn về đời sống tinh thần do dịch bệnh Covid-19. “Đã 100 năm kể từ khi The Great Gatsby được xuất bản. Và không thể có thời điểm nào tốt hơn cho một phiên bản chuyển thể nhạc kịch mới của bữa tiệc tuyệt vời nhất mà nước Mỹ từng có”, Ghost và Fox cho biết trong một tuyên bố.