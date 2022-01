Chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh

Tuyến cao tốc dài 26 km thuộc trục đường Hồ Chí Minh từ Bình Phước về Cà Mau được nghiên cứu đầu tư bằng vốn vay ODA của Hàn Quốc.

Bộ GTVT quyết định giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án Mỹ Thuận lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1.

Tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài 26 km, bề rộng đường nền đường 17 m với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.770 tỷ đồng , trong đó vốn vay ODA của Hàn Quốc là hơn 3.677 tỷ đồng ; vốn đối ứng hơn 1.093 tỷ đồng .

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu; phối hợp với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, sử dụng vốn vay ODA theo quy định.

Trước đó, cuối tháng 12/2021, Thủ tướng đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 bằng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh nằm trên trục đường cao tốc Bắc - Nam Phía Tây từ Bình Phước đến Cà Mau. Dự án khi hoàn thành sẽ kết hợp với các đoạn tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, nối thông đường từ Đồng Tháp về Kiên Giang.

Hiện, trục đường này đi qua 2 thị trấn là Mỹ An (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) và Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) với dân cư đông đúc, làm tăng thời gian di chuyển. Do đó, việc đầu tư tuyến Mỹ An - Cao Lãnh sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, kết nối thông suốt toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Cà Mau cũng như cao tốc Chơn Thành - Rạch Giá.