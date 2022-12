Chuẩn bị cưới vợ, nam thanh niên trọng thương sau va chạm xe đầu kéo

Cú va chạm với xe đầu kéo tại giao lộ Chu Văn An - Mỹ Phước Tân Vạn, TP Thuận An (Bình Dương) khiến xe máy bốc cháy dữ dội, nam thanh niên bị thương nặng.

Sau cú va chạm, xe máy bốc cháy ngùn ngụt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ảnh: A.T.

Khuya 24/12, nam thanh niên khoảng 25 tuổi lái xe máy mang biển số tỉnh An Giang trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, TP Thuận An, Bình Dương.

Khi đến giao lộ Chu Văn An, phường An Phú (TP Thuận An), người này tông vào xe đầu kéo container đang qua đường.

Cú va chạm khiến xe máy bốc cháy dữ dội, nạn nhân bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo nhân chứng, nam thanh niên chuẩn bị cưới vợ, trên đường đi nhậu về thì không may gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - Chu Văn An, TP Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.