Chưa tìm thấy người đàn ông vượt biên cùng 5 phụ nữ đến Phú Quốc

Cùng 5 phụ nữ đi từ Campuchia đến Phú Quốc nhưng người đàn ông nói tiếng Trung Quốc không lên đảo ngọc.

Sáng 21/4, bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh này đang truy tìm người đàn ông nói tiếng Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện, các địa phương ven biển vẫn chưa tìm được người này. Đặc điểm nhận dạng của người bị truy tìm là cao, da trắng, tay phải bị thương, mặc quần jeans, áo màu xanh.

Những phụ nữ nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc đã có kết quả âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

Rạng sáng 20/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang) phát hiện người đàn ông nói tiếng Trung Quốc đi trên tàu chạy về hướng TP Hà Tiên và huyện Kiên Lương sau khi 5 người phụ nữ đi cùng lên cảng cá An Thới.

Cơ quan chức năng kêu gọi tổ chức, cá nhân nào phát hiện người đàn ông nhập cảnh trái phép có hình dạng như trên cần báo cho công an gần nhất hoặc Công an TP Hà Tiên qua số điện thoại 02973852116.

Liên quan vụ việc, 5 người phụ nữ nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia vào Phú Quốc đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu với SARS-CoV-2.

Những người này được Đồn Biên phòng cửa khẩu An Thới phát hiện rạng sáng 20/4 tại cảng cá An Thới và một khách sạn ở địa phương. Họ khai rằng do dịch bệnh bùng phát ở Campuchia nên những người này thuê tàu qua Phú Quốc với giá 1.000- 1.200 USD /người.

Cùng đi trên tàu (tài công người Campuchia) còn có một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc. Khi 5 người phụ nữ lên cảng cá An Thới, người đàn ông không lên bờ và được tàu chở về hướng Hà Tiên và Kiên Lương.