Chưa tìm thấy học sinh bị sóng cuốn mất tích

Bộ Công an: Phá 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng công ty tài chính

Chỉ trong vài tháng, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM phối hợp công an địa phương triệt phá 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, khởi tố 64 bị can.