Chưa thể lấy lời khai người điều khiển cano bị chìm ở Hội An

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết người điều khiển cano chở 39 khách vẫn đang hoảng loạn, có lúc ngất xỉu và chưa thể làm việc.

Trao đổi với Zing trưa 27/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ lật cano chở 39 người xảy ra chiều 26/2.

Đêm 26/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị lấy lời khai những người liên quan. "Đến sáng nay, lái tàu Lê Sen vẫn đang hoảng loạn và được theo dõi tại Công an TP Hội An. Có lúc người này ngất xỉu nên chưa thể lấy lời khai", đại tá Lai nói.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sáng 27/2. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay trong sáng nay (27/2), lực lượng chức năng đang huy động hàng trăm người tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

"Khu vực tìm kiếm các nạn nhân đang được mở rộng. Hiện có 37 tàu, cano cùng 2 trực thăng tham gia tìm kiếm, bên cạnh đó có hơn 200 người tìm kiếm trên biển, 80 người tìm kiếm khu vực dọc bờ biển. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích còn lại càng sớm càng tốt", ông Bửu thông tin.

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, ông Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Hôm 10/2/2022, ông Sen được Sở GTVT Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/02/2027.

Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn.

Cano bị chìm ở khu vực Cửa Đại (chấm đỏ) sau khi chở du khách tham quan Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Google Maps.

Còn theo đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, cano bị lật có công suất máy 400 CV, sức chở cho phép là 35 người (chưa tính thuyền viên); Cấp đăng kiểm: SB, có hạn kiểm định đến ngày 19/01/2023.

Chiếc cano này đã dạt vào bờ. Cảnh sát sẽ khám nghiệm phương tiện trong sáng nay. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy mũi cano bị vỡ mảng lớn, củng cố thêm nhận định phương tiện này đâm vào cồn cát trước khi bị chìm.