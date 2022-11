Chưa thể khởi tố bị can vụ đập phá tài sản ở Phú Quốc

Sau nhiều tháng khởi tố vụ án hủy hoại tài sản, nhưng cơ quan điều tra ở Phú Quốc vẫn loay hoay tìm chứng cứ để khởi tố bị can.

Ngày 4/11, ông Nguyễn Văn Thương (55 tuổi, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang) đã trực tiếp gặp đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an TP Phú Quốc, để yêu cầu khởi tố bị can trong vụ án Hủy hoại tài sản xảy ra tại ấp Suối Cát, xã Cửa Dương. Trong vụ này, ông Thương là bị hại; ông Nguyễn Văn Hải (56 tuổi, ngụ xã Cửa Dương) là nghi can.

Sau khi trao đổi với ông Thương, đại tá Lê Văn Mót cho rằng chưa đủ chứng cứ để khởi tố bị can. Cơ quan điều tra đang tiếp tục tìm người lái xe cuốc đập phá tài sản của ông Thương để củng cố thêm lời khai nhằm khẳng định chứng cứ vững chắc.

Tài sản của ông Nguyễn Văn Thương bị hủy hoại. Ảnh: Việt Tường.

Nói với Zing, đại tá Lê Văn Mót cho biết ông Hải thừa nhận thuê người lái xe cuốc đập phá tài sản của ông Thương. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ mới thu thập được lời khai của ông Hải, chưa có lời khai của người lái xe cuốc nhằm chứng minh lời khai của nghi can là đúng sự thật.

“Nếu không có chứng cứ nào hỗ trợ chứng cứ từ phía ông Hải, viện kiểm sát không chịu phê chuẩn. Mình không có chứng cứ chắc chắn, nên không dám khởi tố bị can”, lãnh đạo cơ quan điều tra nói.

Không đồng ý với giải thích của Công an TP Phú Quốc, bị hại Nguyễn Văn Thương cho rằng lời nhận tội của ông Hải đã đủ chứng cứ để xử lý hình sự nghi can.

“Vụ việc đã xảy ra hơn 10 tháng. Ngay từ đầu, cơ quan chức năng không tạm giữ ông Hải để điều tra, nên xảy ra việc thông cung giữa những người có liên quan. Cơ quan điều tra xử lý chậm gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của tôi và có khả năng bỏ lọt tội phạm”, ông Thương nói.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 30/12/2021, ông Thương đang ở TP.HCM, thì nhận được tin có nhiều người lạ mặt đi vào đất của gia đình tại ấp Suối Cát. Nhóm người này dùng vật cứng và cơ giới đập phá tường rào với nhiều tài sản khác.

Kết quả giám định của Hội đồng định giá tài sản TP Phú Quốc cho thấy tổng tài sản thiệt hại của ông Thương trên 81 triệu đồng. Những tài sản hư hỏng gồm tường rào hơn 48 m được xây bằng gạch block, 18 trụ bê tông và giàn đà kiềng, đà giằng móng.

Một cán bộ công an xã Cửa Dương nói với ông Nguyễn Văn Thương rằng chỉ thấy xe cuốc, không thấy người lái nên khó xử lý vụ việc. Ảnh: Việt Nhân.

Theo ông Thương, nghi can đã thừa nhận việc thuê người đập phá tài sản khi bị hại đi vắng. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra gần 9 tháng, nhưng cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án mà chưa khởi tố bị can là điều bất thường.

Trong biên bản hòa giải về việc tranh chấp đất do UBND xã Cửa Dương lập ngày 2/11, cơ quan này xác định vợ ông Hải khai phần đất liên quan đã được chuyển nhượng cho người khác. Vợ chồng ông Hải cũng cho rằng không nhớ người nhận chuyển nhượng là ai.

"Lúc tôi xây dựng hàng rào, ông Hải có ra xem ranh giới nhiều lần và không nói gì. Nếu không phải đất của ông Hải, mà ông ấy thuê người đập phá tài sản của tôi, đây là tình tiết tăng nặng khi truy cứu trách nhiệm hình sự", ông Thương nói.