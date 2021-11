Chưa thể cho toàn bộ học sinh TP.HCM đến trường vào tháng 12

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị ngành giáo dục thí điểm cho học sinh lớp 9, 12 trở lại trường vào giữa tháng 12. Nếu kết quả tốt, đầu học kỳ II, học sinh toàn thành phố đi học lại.

Sáng 19/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm việc với Sở GD&ĐT TP.HCM về kế hoạch năm học 2021-2022.

Về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh thành phố, ông Phan Văn Mãi đề nghị sở khẩn trương đánh giá lại kết quả thí điểm của xã Thạnh An (Cần Giờ) để hoàn thành kế hoạch và hướng dẫn chi tiết về việc mở cửa trường trong thời gian sắp tới.

Ông yêu cầu trường học từ mầm non đến THPT có kế hoạch dạy và học an toàn cho trường mình. Việc này phải hoàn thành trong tuần sau.

Ngành giáo dục nghiên cứu phương án mở cửa trường mầm non. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Sau khi đã thống nhất, ngành giáo dục, y tế cùng ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phối hợp chặt chẽ để triển khai.

Kế hoạch hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp phải thống nhất với địa phương, có thể duyệt mẫu một trường để quận, huyện rút kinh nghiệm, thực hiện tốt. Ngành giáo dục rà soát văn bản liên quan để giám sát việc trở lại trường học an toàn.

Chủ tịch thành phố đề nghị ngành giáo dục phối hợp quận, huyện chuẩn bị sẵn sàng điều kiện, trong đó có cơ sở vật chất. Các trường học đã được trao trả sau trưng dụng, tu sửa xong mới đón học sinh.

"Thầy cô phải được tiêm vaccine đầy đủ. Hiện nay, thành phố còn 1.000 thầy cô chưa tiêm đủ liều vaccine, cần nhanh chóng tiêm cho những người này. Tập trung tiêm xong cho các em 12-18 tuổi và rà soát điều kiện khác để mở cửa trường. Những điều này sẽ quyết định thời gian mở cửa trường", ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhắc lại việc F0 trong trường học ở Thạnh An đã được xử lý tốt và yêu cầu từng địa phương, mỗi trường học phải có phương án xử lý tình huống xảy ra, hiểu, nắm rất chắc, phối hợp đồng bộ.

"Chúng ta có thể tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp ở những địa bàn vùng xanh ổn định, thầy cô và học trò ít có sự xáo trộn. Học sinh lớp 9 và 12 đã được tiêm vaccine và đủ lớn để chủ động trong các tình huống. Nếu giữa tháng 12, các điều kiện như vaccine cho học sinh, giáo viên đầy đủ, cơ sở vật chất, kế hoạch an toàn trường học, đảm bảo mới mở thí điểm cho học sinh 9, 12 đến trường ở những vùng an toàn", ông Mãi đề nghị.

Ngành giáo dục nghiên cứu thí điểm mở cửa trường với mầm non. Bậc này cần chuẩn bị kỹ hơn về cơ sở vật chất, điều kiện an toàn và đặc biệt là sự đồng thuận của phụ huynh. Ở nhiều địa bàn, phụ huynh có nhu cầu nên phải lên kế hoạch chặt chẽ, tổ chức thận trọng, kiểm tra thường xuyên. Tránh tình huống trường rộng, đủ điều kiện nhưng do lo ngại mà không đón trẻ, trong khi các nhóm trẻ tư thục không đủ điều kiện thì lại lén lút mở cửa.

Ngành giáo dục cần hướng dẫn kỹ, phối hợp địa phương chặt chẽ để các cơ sở đủ điều kiện được đón trẻ, tránh việc lo ngại không mở nhưng trên thực tế thì đã hoạt động.

"Việc thí điểm cần được đánh giá, sơ kết sau 2 tuần hoạt động. Nếu kết quả tốt, đầu học kỳ II, chúng ta trở lại dạy học trực tiếp. Theo tinh thần nghị quyết 128 là thích ứng an toàn, nếu tình hình ổn định, chúng ta hoạt động trở lại nhưng nếu phức tạp hơn thì phải có điều kiện phù hợp", ông Mãi nói.