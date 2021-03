‘Chúa tể những chiếc nhẫn’ tái bản kèm tranh minh họa của JRR Tolkien

Những khung hình minh họa của tác giả JRR Tolkien sẽ được xuất bản cùng lời văn của ông trong ấn bản mới cuốn “The Lord of the Rings” (Chúa tể những chiếc nhẫn).

Ngay từ khi đặt bút viết cuốn The Lord of the Rings, tác giả quá cố JRR Tolkien đã vẽ cùng nhiều tranh và các bản phác thảo. Và những khung hình này sẽ được đưa vào ấn bản mới của The Lord of the Rings, lần đầu tiên kể từ khi tác phẩm nổi tiếng này ra mắt năm 1954.

Một khung hình do chính JRR Tolkien thực hiện cho cuốn The Lord of the Rings. Ảnh: The Tolkien Estate/Harper Collins.

Văn hào Tolkien luôn khiêm tốn về năng lực nghệ thuật và hội họa của mình. Dù một số ít các bức tranh minh họa của ông được giới thiệu trong cuốn The Hobbit, ông từng bày tỏ đã mất niềm tin khi nhận được lời nhận xét gay gắt từ một nhà phê bình nghệ thuật rằng những bức tranh “không phản ánh tài năng văn học và trí tưởng tượng của ông”. Tolkien cũng từng chia sẻ them rằng ông hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét này.

Khi đang viết The Lord of the Rings, vào khoảng năm 1939, ông nói với nhà xuất bản của mình rằng tác phẩm này “tốn rất nhiều công sức” và “Tôi không nên dành thời gian và năng lượng để minh họa. Tôi không bao giờ có thể vẽ và những khả năng liên quan đến việc vẽ dường như đã hoàn toàn rời bỏ tôi. Một bản đồ (rất cần thiết cho tác phẩm) là tất cả những gì tôi có thể làm”.

Dù nói như vậy nhưng ông vẫn tiếp tục nghĩ tới việc vẽ và thực hiện một loạt các bản vẽ, hình minh họa, bản đồ và phác thảo khi ông kể câu chuyện về hành trình tiêu diệt chiếc nhẫn quyền lực của Frodo và Sam cùng những người bạn.

Tháp Orthanc xuất hiện trong câu chuyện. Ảnh: The Tolkien Estate/Harper Collins.

Dù những khung hình này từng được ra mắt trong một số tác phẩm như Christopher Tolkien's Pictures của chính JRR Tolkien và cuốn JRR Tolkien: Artist and Illustrator của Wayne G Hammond và Christina Scull, cũng như được trưng bày trong các cuộc triển lãm vào năm 2018, nhưng đây là lần đầu tiên nhà xuất bản HarperCollins nhận được quyền xuất bản ấn bản mới của The Lord of the Rings kèm với những bức tranh minh hoạ vốn được vẽ cho tác phẩm này.

“Giống như nhiều độc giả trẻ, tôi bị cuốn hút bởi những bức tranh minh họa quyến rũ và giàu sức gợi của ông ấy khi đi kèm với The Hobbit. Những bức tranh này, đặc biệt là hình ảnh mang tính biểu tượng xuất hiện trên trang bìa của nó, đã nhận được nhiều sự yêu mến như câu chuyện mà các khung hình này gắn kết”, Phó giám đốc phụ trách xuất bản của HarperCollins Chris Smith cho biết.

“Tuy nhiên, bản thân tác giả lại tỏ ra khiêm tốn, bác bỏ tài năng nghệ thuật hiển nhiên và hiếm có mà ông ấy sở hữu mặc dù không được đào tạo chính thức. Sự khiêm tốn này có nghĩa là tương đối ít tác phẩm nghệ thuật khác của ông được biết đến hoặc được nhìn thấy trong suốt cuộc đời của ông và thường chỉ xuất hiện trong các cuốn sách học thuật sau đó", Chris Smith nói thêm.

Hầu hết bức tranh của Tolkien “dường như là chỉ mang tính riêng tư, được vẽ cho chính ông hoặc cho con cái của ông”, theo Chris Smith. Chỉ có hai trong số các hình minh họa của Tolkien được đưa vào ấn bản gốc của The Lord of the Rings. Ấn bản mới của tác phẩm này, bao gồm 30 hình minh họa, bản đồ và phác thảo của Tolkien, sẽ ra mắt vào tháng 10 tới.