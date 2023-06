‘Chúa tể những chiếc nhẫn’ được bán với giá gần 400 triệu USD

Embracer thông báo đã chi trả 395 triệu USD để có quyền sản xuất các trò chơi, phim và mặt hàng về “The Lord of The Rings” cùng “The Hobbit”.

Theo Cbr, tập đoàn từ Thụy Điển đã trả 4,2 tỷ SEK, tương đương 395 triệu USD , để mua bản quyền Middle-Earth Enterprises từ Công ty Saul Zaentz vào tháng 8/2022. Thời điểm thỏa thuận được công bố, hai bên từ chối tiết lộ số tiền giao dịch.

Khi đó, nhiều nguồn tin ước tính số tiền mua bản quyền có thể lên tới 2 tỷ USD . Vậy nên, con số thực tế mới được tiết lộ đã khiến nhiều người bất ngờ vì kém xa so với dự đoán.

Trước đó, Amazon được cho là chi trả 250 triệu USD chỉ để có quyền sản xuất loạt phim truyền hình The Rings of Power kéo dài 8 tập. Sau khi công chiếu, nhiều thông tin cho rằng series gặp khó khăn trong việc níu chân khán giả, khi nhiều người xem đã bỏ dở, không thưởng thức trọn vẹn 8 tập phim.

Tuy nhiên, điều này bị Jennifer Salke - giám đốc điều hành của Amazon Studios - bác bỏ. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 4, cô khẳng định đây là loạt phim thành công và đó là tiền đề để nhà sản xuất tiếp tục thực hiện những mùa tiếp theo.

Chúa tể những chiếc nhẫn (tựa gốc: The Lord of the Rings) là một thiên tiểu thuyết kiệt xuất của nhà văn người Anh J.R.R. Tolkien. Tác phẩm mở ra thế giới giả tưởng đồ sộ mang tên Middle Earth (hay vùng Trung Địa) với nhiều giống loài khác nhau như The Man (người thường), Hobbit (bán nhân), Dwarf (người lùn râu dài), Elf (tiên tộc), Ent (mộc tinh), Goblin (yêu tinh), Orc (người orc), Warg (ma sói)...

Theo Cbr, mùa 1 của The Rings of Power - tiền truyện The Lord of The Rings - là loạt phim đắt đỏ nhất của Prime Video, với ngân sách được báo cáo lên tới 465 triệu USD . Thương hiệu này dự kiến kéo dài tới 5 mùa. Hiện tại, mùa 2 được quay hình ở Anh và chưa ấn định lịch ra mắt.