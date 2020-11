Chùa ở Trà Vinh có tượng Phật Nằm dài 54 m

7. Huyện Trà Cú hiện có bao nhiêu xã, thị trấn? 15 xã, không có thị trấn

15 xã, 1 thị trấn

15 xã, 2 thị trấn Huyện Trà Cú hiện có 2 thị trấn là Trà Cú và Định An, cùng 15 xã: An Quảng Hữu, Đại An, Định An, Hàm Giang, Hàm Tân, Kim Sơn, Long Hiệp, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Phước Hưng, Tân Hiệp, Tân Sơn, Tập Sơn, Thanh Sơn. Ảnh: Nhienng_.