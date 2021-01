Chùa ở Bình Dương có 2 đôi rồng vàng uy nghi

6. Chùa núi Châu Thới nằm ở phường nào của TP Dĩ An? Dĩ An

An Bình

Bình An Chùa núi Châu Thới nằm ở phường Bình An của TP Dĩ An. Ngoài phường Bình An, thành phố này còn có 6 phường khác là: An Bình, Bình Thắng, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Bình và Tân Đông Hiệp. Ảnh: Lê Quân.