Chùa ở An Giang có tượng Phật Tổ lớn

6. Huyện Chợ Mới hiện có bao nhiêu xã, thị trấn? 16 xã, 2 thị trấn

16 xã, 1 thị trấn

16 xã, không có thị trấn Huyện Chợ Mới hiện có 2 thị trấn là Chợ Mới và Mỹ Luông, cùng 16 xã: An Thạnh Trung, Bình Phước Xuân, Hòa An, Hòa Bình, Hội An, Kiến An, Kiến Thành, Long Điền A, Long Điền B, Long Giang, Long Kiến, Mỹ An, Mỹ Hiệp, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, Tấn Mỹ. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Chợ Mới.