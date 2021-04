‘Chúa nhẫn’ có doanh thu thất vọng khi tái phát hành tại Trung Quốc

“The Fellowship of the Rings”, phần đầu tiên thuộc loạt “The Lord of the Rings” của đạo diễn Peter Jackson, gặp trục trặc trong lần tái phát hành tại thị trường Trung Quốc.

The Hollywood Reporter đưa tin doanh thu của bom tấn The Fellowship of the Ring trong lần tái phát hành tại thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng do trục trặc trong khâu phát hành.

The Fellowship of the Ring chỉ xếp thứ năm trên bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần qua với 4,1 triệu USD . Đây là con số gây thất vọng nếu so với thành tích mà bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron đạt được hồi tháng 3. Trong đợt tái phát hành, Avatar thu 23,7 triệu USD sau ba ngày cuối tuần.

Bộ phim của đạo diễn Peter Jackson gặp nhiều gian nan trong lần trở lại Trung Quốc. Ảnh: New Line Cinema.

Tuần qua, giữa lúc The Fellowship of the Ring gặp trở ngại trong khâu phát hành, phim hoạt hình Detective Conan: The Scarlet Bullet đã có mở màn khả quan tại Trung Quốc với 16,8 triệu USD , theo thống kê của Artisan Gateway.

Bộ phim của nữ đạo diễn Chika Nagaoka là tác phẩm thứ 24 được thực hiện dựa trên bộ truyện tranh ăn khách của tác giả Gosho Aoyama. Phần phim thứ 23, Case Closed: The Fist of Blue Shapphire, từng thu về 32,6 triệu USD từ thị trường Trung Quốc hồi 2019.

Trục trặc trong khâu phát hành The Fellowship of the Ring bắt nguồn từ quyết định phát hành bộ phim được thông qua quá muộn, chỉ hai ngày trước thời điểm phát hành. Điều này dẫn đến việc nhà phát hành không đủ thời gian quảng bá tác phẩm, còn bản phim dùng để trình chiếu cũng chưa kịp chuyển tới rạp. Hàng loạt suất chiếu The Fellowship of the Ring cuối tuần qua buộc phải hủy bỏ và hoàn tiền vé đặt trước cho khán giả.

Danh tiếng của Lord of the Rings được coi như đòn bẩy giúp The Fellowship of the Ring thu lợi nhuận đáng kể trong đợt tái phát hành tại Trung Quốc. Warner Bros. cũng dự định tái phát hành phần hai của bộ ba, The Two Tower, tại thị trường tỷ dân từ 23/4.

Nhiều nguồn tin cho hay, phần kết The Return of the King cũng sẽ tái phát hành, nhưng chưa được ấn định thời điểm chính xác. Song, sau trục trặc của The Fellowship of the Ring, các mốc thời gian trong kế hoạch tái phát hành Chúa nhẫn đều không còn chắc chắn.