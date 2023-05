Chưa muốn lập gia đình và sinh con có nên trữ trứng?

Trữ trứng là giải pháp giúp phụ nữ bảo tồn khả năng sinh sản, ngăn ngừa tác động của tuổi tác, suy giảm buồng trứng và một số bệnh lý đe dọa khả năng mang thai, sinh con.

Tôi 26 tuổi và đang muốn tập trung cho công việc. Do đó, tôi dự định trữ trứng làm “vốn” để sau này sinh con khỏe mạnh. Xin hỏi về thủ tục, quy trình trữ trứng như thế nào?



Độc giả Lan Anh, TP.HCM.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

Theo thời gian, buồng trứng của phụ nữ lão hóa dần, việc suy giảm số lượng và chất lượng khiến khó mang thai tự nhiên, tăng nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể và có thể gây dị tật thai nhi. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai và sinh con tốt nhất trong độ tuổi 20-30 tuổi. Lúc này, số lượng trứng dồi dào và chất lượng trứng tốt nhất, giúp việc mang thai sinh con thuận lợi hơn.

Sau 40 tuổi, chỉ 10% phụ nữ có khả năng thụ thai tự nhiên và sinh con an toàn. Đến giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, phụ nữ gần như không còn khả năng sinh sản. Chưa kể, nhiều trường hợp suy giảm buồng trứng sớm do tình trạng bệnh lý mà không hề hay biết. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM từng điều trị cho nhiều bệnh nhân nữ độ tuổi từ 20 đến 30 bị cạn kiệt buồng trứng do bệnh lý lạc nội mạc tử cung dẫn đến vô sinh khi còn trẻ, thậm chí phải xin trứng.

Trong xã hội hiện đại, vai trò của phụ nữ được công nhận trên nhiều lĩnh vực. Do đó, nhiều người trong độ tuổi 20-30 mong muốn dành thời gian tập trung vào công việc, phát triển sự nghiệp. Họ trì hoãn tuổi lập gia đình, sinh con muộn hơn. Trữ trứng là giải pháp giúp phụ nữ bảo tồn khả năng sinh sản tốt nhất, ngăn ngừa tác động của tuổi tác, suy giảm buồng trứng và một số bệnh lý đe dọa khả năng mang thai, sinh con.

Trữ trứng xã hội là phương pháp phổ biến trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Như chia sẻ, bạn 26 tuổi, chưa xác định thời điểm lập gia đình và sinh con, mong muốn có con trong tương lai thì nên chọn phương pháp này. Các trường hợp khác cũng nên trữ trứng như phụ nữ trước khi điều trị ung thư, người làm việc trong môi trường độc hại, người trước khi sử dụng các biện pháp ức chế hormone hoặc phẫu thuật chuyển giới.

Trứng sau khi chọc hút được đưa vào trữ đông lạnh đến -196 độ C. Ngay khi trữ lạnh, đồng hồ sinh học của trứng dừng lại. Phương pháp này giúp trứng được trữ năm 20 tuổi bảo tồn chất lượng đến năm 40 tuổi.

Một chu kỳ trữ trứng tính từ lúc bắt đầu đến khi chọc hút trứng có chi phí khoảng 50 triệu đồng hoặc thấp hơn, tùy phác đồ kích thích buồng trứng mà bác sĩ sử dụng. Ngoài ra hàng năm, bệnh nhân sẽ chi trả một khoản phí trữ trứng.

Giai đoạn đầu tiên của quy trình, phụ nữ được tiêm hormone để kích thích sự phát triển nang trứng hai bên buồng trứng, thay vì chỉ một nang mỗi tháng theo sinh lý tự nhiên. Sau khi kích thích buồng trứng và chọc hút, trứng được chuyển vào phòng labo để chuyên viên phôi học đánh giá và đông lạnh nhanh. Sau đó, trứng thường được đặt vào bình chứa nitơ lỏng và bảo quản ở nhiệt độ rất lạnh, khoảng -196 độ C.

Khi muốn sử dụng, trứng được rã đông và kết hợp tinh trùng để tạo phôi. Trứng thụ tinh được nuôi cấy trong môi trường thích hợp từ 3 đến 6 ngày. Sau đó, phôi được đánh giá và lựa chọn để đặt vào tử cung.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, thủ tục hành chính để thực hiện phương pháp trữ trứng xã hội khá đơn giản. Bạn cung cấp CCCD/CMND (bản công chứng), giấy xác nhận đơn thân của chính quyền địa phương trong thời hạn 6 tháng, điền và ký đơn đề nghị thực hiện đông noãn theo quy định. Bạn sẽ được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Đồng thời, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể phác đồ dùng thuốc phù hợp tình hình sức khỏe để tiến hành lấy trứng và lưu trữ.

Vì trẻ tuổi nên bạn có lợi thế số lượng trứng nhiều, chất lượng trứng tốt. Chỉ cần kích thích buồng trứng một lần, chọc hút trứng một lần, bạn đã đủ số lượng trứng cần trữ.