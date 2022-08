Chữa lành tâm hồn và thể chất ở Ấn Độ

Chủ động chăm sóc sức khoẻ và giải toả căng thẳng, nhiều người có xu hướng lựa chọn các chuyến du lịch chữa lành tâm hồn và thể chất. Ấn Độ là nơi phù hợp để thực hiện điều đó.

Ấn Độ còn là điểm đến mới lạ với đại đa số du khách. Các hành trình du lịch Ấn Độ thường có tính đặc trưng cao, ví dụ tour hành hương hay đến những vùng đất lạ như Ladakh. Sau đại dịch, bên cạnh xu hướng tìm nơi “chữa lành tâm hồn và thể chất”, yếu tố mới lạ cũng là một trong những thứ được du khách quan tâm. Và điều này khiến Ấn Độ ngày càng được chú ý hơn.

Tìm về vùng đất Phật

Hành hương tôn giáo là một phần quan trọng của du lịch Ấn Độ. Theo dữ liệu từ năm 2018 của Văn phòng Khảo sát mẫu Quốc gia, 86% chuyến đi du lịch nội địa của người Ấn Độ có mục đích tôn giáo. Điều này cho thấy sự phát triển cực thịnh của du lịch hành hương tại quốc gia này.

Tôn giáo chính ở Ấn Độ là Ấn Độ giáo hay đạo Hindu (chiếm hơn 80% dân số). Trong khi đó, tại Việt Nam, tôn giáo lớn nhất lại là Phật giáo. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn thu hút nhiều du khách, kể cả người Việt đến hành hương bởi đây là cái nôi của Phật giáo. Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) ở Ấn Độ là nơi Đức Phật thành đạo. Sarnath (Lộc Uyển) lại là nơi đầu tiên Đức Phật giảng pháp. Còn tại Kushinagar (Câu Thi Na), Đức Phật đã nhập niết bàn…

Ấn Độ là vùng đất tuyệt vời cho những hành trình hành hương.

Trong hành trình tour du lịch hành hương ở Ấn Độ, du khách sẽ được ghé thăm những điểm đến như thế xuyên suốt thời gian khoảng 14 ngày. Những công trình Phật giáo ấn tượng, tiếng chuông chùa, vọng gác, khung cảnh bình yên nơi đây khiến tâm hồn du khách trở nên thanh tịnh hơn bao giờ hết.

Lưu vực sông Ấn là nơi khởi đầu của một trong những nền văn minh sớm nhất lịch sử nhân loại. Do đó, không có gì bất ngờ khi đất nước này sở hữu nền văn hóa và sự đa dạng tôn giáo ấn tượng. Không chỉ riêng đạo Phật, tín đồ của các tôn giáo khác cũng tìm về Ấn Độ như vùng đất này để tiến gần hơn những đấng linh thiêng.

Hành hương là hành trình đặc biệt. Đó không đơn thuần là chuyến du lịch thông thường mà còn như hành trình thiêng liêng để tiến gần hơn với thần thánh. Định nghĩa về một chuyến hành hương là chuyến đi bỏ nhiều công sức, của cải, trải qua nhiều gian lao để về vùng đất thánh.

So với trước kia, những chuyến hành hương bây giờ đã mới lạ và thuận tiện hơn nhiều do kết hợp cùng du lịch, tạo ra thuật ngữ mới “du lịch hành hương”. Với các tour hành hương Ấn Độ khởi hành từ Việt Nam, du khách thường di chuyển tới New Delhi.

Hiện tại, Vietjet Air khai thác lên đến 17 đường bay giữa 2 nước, bên cạnh các đường bay thẳng đã khôi phục từ Hà Nội, TP.HCM đến New Delhi. Các đường bay mới kết nối TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc đến nhiều thành phố của đất nước tỷ dân như New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad và Bangalore cũng hứa hẹn thu hút lượng khách lớn tìm về miền đất Phật sau đại dịch.

Video - Vietjet mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ Du khách có thể khám phá Ấn Độ dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian di chuyển nhờ các chuyến bay thẳng của Vietjet.

Theo National Geographic, tạp chí nổi tiếng của Mỹ, du lịch hành hương chính là xu hướng mới hậu Covid-19. Cung đường hành hương đem đến cho mọi người từ mọi tầng lớp xã hội sự bình yên và kết nối với thế giới tâm linh, giữa những con người đồng điệu tâm hồn. Điều đó giúp xoa dịu tâm hồn đã tổn thương của họ sau thời gian dài phải chứng kiến những điều kinh khủng đại dịch đã gây nên.

Các tour hành hương tạo sức ảnh hưởng lớn với cả người theo tôn giáo lẫn không. Khảo sát từ British Pilgrimage Trust cho thấy 50% người được hỏi nói các chuyến du lịch hành hương đem cho họ cảm giác kết nối với thiên nhiên, tâm linh. Đồng thời, họ cũng hạnh phúc khi được ngắm nhìn các di sản.

Trả lời National Geographic, ông Iain Tweedale, hướng dẫn viên chuyên tour hành hương của Journeying và Guided Pilgrimage, cho biết: “Cuộc hành hương giúp chúng ta chữa lành những vết thương đại dịch đã để lại. Sau khi những lệnh cấm, giới hạn được gỡ bỏ, hành hương đang trở thành xu hướng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc hành hương hiện đại đưa bạn khám phá những khía cạnh tâm linh mà không cần phải theo tôn giáo nào”.

Chữa lành thể chất

Bên cạnh sự đa dạng tôn giáo, Ấn Độ còn nổi tiếng khắp thế giới với các loại hình y học cổ xưa. Ayurveda là một ví dụ tiêu biểu. Nhiều khách du lịch đến Ấn Độ chỉ để tiếp cận hệ thống y học Hindu cổ truyền này. Theo India Someday, đây là “nghệ thuật chữa bệnh” đã có tuổi đời 5.000 năm và cũng là một trong những hệ thống y học cổ truyền còn được thực hành và tồn tại tới nay.

Có nhiều cách để thực hành Ayurveda như yoga, massage, sử dụng ấm đất sét để chăm sóc mũi và xoang… Tuy nhiên, để Ayurveda phát huy được hết hiệu quả, nó cần được thực hiện hàng ngày chứ không chỉ trong vài ngày tham gia khóa học ở Ấn Độ. Kể cả bạn có đến Ấn Độ để tiếp cận với Ayurveda nguyên bản nhất, mọi thứ sẽ chẳng còn tác dụng nếu không thực hành ở nhà.

Không chỉ chữa lành tâm hồn, hệ thống y học cổ truyền và hiện đại của Ấn Độ cũng được đánh giá cao. Ảnh: Pexels.

“Ayurveda làm hài hòa tâm trí và cơ thể thông qua việc ứng dụng các loại thảo mộc, dầu. Bản chất y học Ayurveda là kiến thức về thảo mộc - điều ít được chú ý ở phương Tây. Một phần thiết yếu khác của Ayurveda là yoga và thiền. Dinh dưỡng cũng là nền tảng quan trọng của hệ thống này”, trích tờ India Someday.

Thông thường, du khách đến Ấn Độ để tham gia các khóa học Ayurveda trong thời điểm gió mùa Kerala ở Nam Ấn Độ. Mùa gió bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 9. Đây là thời điểm tốt nhất để thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, du khách cũng nên lưu ý vì thời điểm này, Ấn Độ thường có mưa, ẩm ướt.

Thông thường, mỗi khóa học Ayurveda kéo dài 2 tuần. Bạn có thể kết hợp các chuyến hành hương sau đó để tranh thủ thời gian. Trong trường hợp muốn trải nghiệm nhiều hơn, thời gian 4-6 tuần là hợp lý.

Bên cạnh y học cổ truyền, hệ thống y tế hiện đại của Ấn Độ cũng được đánh giá cao. Quốc gia này cũng đang tập trung phát triển mạnh mảng du lịch chữa bệnh. Đây là ngành đang được đầu tư mạnh trên toàn cầu. Vào năm 2019, quy mô thị trường của du lịch chữa bệnh vào khoảng 44,8 tỷ USD với hơn 1,4 triệu người du lịch để được điều trị y tế tốt hơn.

Vào năm 2021, Ấn Độ được Hiệp hội Du lịch Y tế xếp hạng 10/46 quốc gia hàng đầu thế giới về Chỉ số Du lịch Y tế 2020-2021. Theo thống kê từ Financial Express, nhóm khách đến Ấn Độ du lịch chủ yếu đến từ Afghanistan, Pakistan, Oman, Bangladesh, Maldives, Nigeria, Kenya và Iraq… Việt Nam đang là thị trường du khách tiền năng, đặc biệt khi việc kết nối đi lại giữa 2 nước dễ dàng hơn với các đường bay thẳng đến New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Amedabad, Bangalore, hứa hẹn đem lại nhiều tín hiệu tích cực trong tương lai.

Một Tây Tạng thu nhỏ ở Ấn Độ

Chia sẻ với Zing, nhiều người làm du lịch nhận xét một trong những điểm đến ở Ấn Độ đang thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến là Ladakh, vùng đất được ví như “Tiểu Tây Tạng” của Ấn Độ. Trên các hội nhóm tìm bạn đồng hành du lịch nước ngoài, Ladakh là một trong những điểm đến đang “thịnh” nhất lúc này.

Ladakh đẹp là điều không thể phủ nhận. Vẻ đẹp hoang dại và văn hóa bản địa nguyên bản khiến Ladakh trở thành điểm đến hàng đầu sau dịch. Du khách muốn tìm những vùng đất đẹp, lạ và ít người. Tất cả đều có ở Ladakh.

Vấn đề ở chỗ Ladakh là vùng đất tương đối đặc biệt. Theo Max Vu, nhà điều hành của FIT Tour, Ladakh đẹp, phù hợp với loại hình du lịch khám phá. Nơi đây nằm ở độ cao 3.000 m so với mực nước biển và có thời tiết lạnh giá.

Ladakh là điểm đến đặc biệt thu hút du khách đến khám phá Ấn Độ. Ảnh: Max Vu.

Du khách nên chuẩn bị thể trạng tốt để tránh bị “say độ cao” khi tới đây. “Trước khi đến Ladakh, mọi người nên đi khám tổng quát để đảm bảo cơ thể không có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe", anh chia sẻ.

Ẩm thực cũng là một trong những điều cần lưu ý khi khám phá Ladakh. Bạn có thể thưởng thức những nét ẩm thực riêng biệt của vùng đất này.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều tín đồ Phật giáo cũng tìm đến Ladakh cho chuyến hành hương. Ảnh: Max Vu.

Bên cạnh đó, bạn nên lưu ý chi phí khi đến Ladakh. Giá tour trung bình vào khoảng 41-46 triệu đồng/người. Trong trường hợp đi tự túc, săn được vé máy bay rẻ, bạn có thể tiết kiệm chi phí lên đến hơn 10 triệu đồng. Từ hôm nay cho đến hết 26/8, Vietjet mang đến hàng chục nghìn vé 0 đồng vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu hàng tuần tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air hoặc Facebook Vietjet. Bạn có thể sắp lịch để săn vé sớm và lên kế hoach khám phá Tiểu Tây Tạng tại Ấn Độ hôm nay.

Nhìn chung, với bất kỳ mục đích du lịch nào, Ấn Độ cũng có thể “chiều” bạn. Đặc biệt khi sau dịch, xu hướng du lịch cũng đang hướng tới những điểm đến như Ấn Độ - nơi có thể chữa lành tâm hồn và thể chất đã quá mệt mỏi sau thời gian dài. Với các đường bay thuận lợi từ Việt Nam tới Ấn Độ do Viejet khai thác như hiện tại, một chuyến du lịch tới “vùng đất thiêng” là thứ thực sự đáng cân nhắc trong danh sách du lịch của bạn.