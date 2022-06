Chưa giao cấu, vì sao thanh niên hiếp dâm hàng xóm vẫn bị khởi tố?

Theo luật sư, dù chưa giao cấu, hành vi của Định đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm. Do phạm tội chưa đạt, bị can có thể được áp dụng biện pháp giảm nhẹ theo quy định.

Công an huyện Nam Sách, Hải Dương, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phùng Văn Định (21 tuổi, ở xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) về tội Hiếp dâm.

Tối 30/5, Định đi xe máy vào đường bê tông thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Thấy N.T.T.L. (17 tuổi, người cùng xã) đi xe máy một mình, Định bám theo rồi chặn đầu xe, lao vào ôm, đè lên người L. nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân chống cự, hô hoán. Nghe tiếng kêu cứu, cha nạn nhân đã gọi hàng xóm cùng đến bắt giữ Định.

Chưa hoàn thành được hành vi giao cấu với nạn nhân, vì sao Định vẫn bị khởi tố về tội Hiếp dâm? Trường hợp này, bị can có được áp dụng chế tài đặc biệt nào không?

Phùng Văn Định. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp - Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, về dấu hiệu pháp lý, hành vi cấu thành một trong các tội hiếp dâm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 nếu đủ các yếu tố sau đây:

Về chủ thể, thực tiễn xét xử loại tội này ở nước ta xác định chủ thể của tội phạm này chủ yếu là nam giới, có đầy đủ năng lực hành vi. Nữ giới có thể tham gia với vai trò là người đồng phạm như tổ chức, xúi giục hoặc giúp sức.

Về chủ quan, lỗi của người thực hiện hành vi là lỗi cố ý trực tiếp.

Về khách thể, khách thể là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền tự do tình dục của con người. Đối tượng tác động là người phụ nữ.

Về khách quan, thứ nhất, đây là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc dùng thủ đoạn khác. Hành vi thứ 2 là giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Hành vi giao cấu được coi là trái với ý muốn khi không được nạn nhân đồng ý, chấp nhận.

Trường hợp nạn nhân miễn cưỡng chấp nhận giao cấu vì một lý do nào đó thì hành vi không cấu thành tội phạm.

Trường hợp này, Định đã sử dụng vũ lực để bắt nạn nhân quan hệ trái ý muốn, xâm phạm quyền tự do tình dục của con người. Đối chiếu với những yếu tố cấu thành trên, cùng với việc nạn nhân mới 17 tuổi, hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm cùng tình tiết định khung phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt áp dụng là 5-10 năm tù.

Trường hợp này, Định đã thực hiện được các hành vi nhằm mục đích hiếp dâm, song chưa giao cấu được do bị nạn nhân chống cự và người khác phát hiện. Việc bị can chưa thực hiện được hành vi giao cấu với nạn nhân là vì nguyên nhân khách quan, nằm ngoài ý chí chủ quan khi phạm tội. Do đó, đây không phải căn cứ miễn trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, Định có thể được áp dụng chế tài dành cho người phạm tội chưa đạt theo Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, đối với người phạm tội chưa đạt, phạm những tội có hình phạt là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Như vậy, nếu được xác định thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, Định có thể được áp dụng khung hình phạt nhẹ hơn là từ 3 năm 9 tháng tù đến 7,5 năm tù.