Chưa đến ngày giỗ Tổ, đền Hùng đã đón gần 5.000 phương tiện chở khách

Theo số liệu thống kê từ ban tổ chức giỗ Tổ, trong ngày 24/3 (tức ngày 4/3 âm lịch) đã có khoảng gần 5.000 lượt phương tiện, đưa đón du khách về Đền Hùng tham gia các hoạt động giỗ Tổ.

Lễ hội Đền Hùng 2023 dự kiến đón 8 triệu lượt khách.

Do trùng với dịp nghỉ 30/4-1/5, lượng du khách về Đền Hùng trong dịp giỗ Tổ dự kiến tăng cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông và hướng dẫn du khách lên các đền bảo đảm trật tự an toàn, không để xảy ra tình trạng xô lấn, ùn tắc cục bộ và trộm cắp, móc túi trong khu vực lễ hội cũng như các địa điểm vui chơi giải trí.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng ùn ứ cục bộ tại khu vực đường lên các đền, chùa trong khu di tích lịch sử Đền Hùng, Công an tỉnh Phú Thọ đều bố trí cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn và giúp đỡ người già, trẻ nhỏ di chuyển.

Ngoài ra, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lợi dụng đông người để thực hiện các hành vi trộm cắp, móc túi, bên cạnh lực lượng công khai và hoá trang, Công an tỉnh còn bố trí hàng trăm camera giám sát tại các đền, chùa, các địa điểm vui chơi giải trí trong khu di tích và các tuyến đường trên địa bàn TP Việt Trì và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao. Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn, trung tâm chỉ huy sẽ chỉ đạo lực lượng tại chỗ bắt giữ.

Lực lượng công an đảm bảo ANTT tại Đền Hùng.

Để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn mất an ninh trật tự tại các điểm trông giữ xe tự phát, Ban tổ chức giỗ Tổ đã thành lập các đội kiểm tra liên ngành thường xuyên tiến hành kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các bãi trông giữ ôtô, mô tô tự phát.

Tại các bãi trông giữ ôtô của Ban tổ chức đều bố trí lực lượng làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn, phân luồng xe ra vào, bảo đảm linh hoạt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an TP Việt Trì còn thành lập các điểm hướng dẫn giao thông và hỗ trợ người dân về với Đền Hùng. Đặc biệt, Đội CSGT tặng miễn phí nhu yếu phẩm (nước, sữa, bánh mì…), hỗ trợ người dân xử lý sự cố phương tiện và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham quan, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Các điểm hướng dẫn giao thông và hỗ trợ cho người dân về với Đền Hùng được duy trì đến hết ngày 29/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch), mỗi ngày chia làm 2 ca, sáng 8-10h, chiều 14-16h.

Được biết, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - Du lịch đất Tổ 2023 sẽ diễn ra ngày 20-29/4 tại TP Việt Trì (Phú Thọ), dự kiến đón 8 triệu lượt khách.