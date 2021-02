'Chưa có Tết nào Hội An vắng và buồn như thế này!'

Anh Charlie (du khách Mỹ, bên trái) và bạn Yassine cho biết đây là lần đầu được đến Hội An và anh không lo lắng về dịch Covid-19. "Tôi nghe bạn bè kể Hội An rất đẹp, nhưng vắng người nên tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi thấy ở Việt Nam rất an toàn, người dân luôn mang khẩu trang, Chính phủ thì làm mọi thứ để chống dịch bệnh", Yassine nói.